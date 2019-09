Vodácký den

Přijďte si užít den plný sportu, filmů a zábavy.

19. ročník zahájíme tradičně nejextrémnějším krosovým závodem BUBEN na Tiché Orlici.

Ten, kdo se již někdy zúčastnil, jistě ví, v čem se jeho extrémnost ukrývá. Pětkovou peřej jsme zatím u nás nevytvořili, ale na zcela novou trať, zmrzlé ruce a obdiv všech zúčastněných diváků se určitě těšit můžete.

Letos bude opět připraveno několik tratí, aby si závod užili všichni závodníci i ti nejmladší. Nenechte si ujít start prvních závodníků v 9:00 u horních bubnů v Chocni. Termosky s čajem nechte doma, občerstvení nám zajišťuje restaurace Jachta.



Časový plán:

07:30 registrace

08:30 výklad trati, rozlosování do rozjížděk

09:00 start první rozjížďky závodu

10:30 finálové jízdy

11:30 vyhlášení

Kategorie: K1m, K1ž, K1jx, C1, SUP a nafukovací debl kánoe

Kategorie bude otevřena při min. počtu 4 posádek v kategorii, výjimky zajišťuje pořadatel

Pravidla:

Pojede se vyřazovacím systémem, start po skupinách 4 lodí, 2 lodě postupují do dalšího kola. Další pravidla budou upřesněna na místě před startem závodu. Start i cíl jsou na jezu v Pelinách (naproti restauraci Jachta, bývalá pizzerie Taverno).

Přihlásit do závodu se můžete jako vždy v den samotného závodu.





Biograf 13:00



I letos proběhne festival outdoorových filmů v kině Máj.

Těšit se můžete na extrémní adrenalinové filmy ze všech koutů světa.

Promítání je letos pouze od 13 do 14:00 vzhledem k dalšímu plánovanému programu kina.

Vstupné dobrovolné.