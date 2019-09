27. - 30.6.2019 se na zimních stadionech v České Třebové a Litomyšli uskuteční historicky druhý ? Světový pohár v hokejbale juniorů do 16 let! Na premiéru se těší juniorky do 18 let. Čtyři dny plné hokejbalu nabídnou konfrontaci s týmy Kanady, Slovenska, Velké Británie, domácích reprezentací a dalších celků!

Více na www.hokejbal.cz