Divadlo Ve středu Lanškroun uvádí v pátek 29. března od 19.30 hodin v kulturním domě v Sázavě divadelní pásmo Sto roků republiky aneb Dějiny s úsměvem.

Jedná se o komponované pásmo scének a písní ke stému výročí založení Československa se zastavením u historicky významných období našich dějin. V programu jsou například scénky z Haškova románu Dobrý voják Švejk, ze hry V+W: Don Juan, z díla Ludvíka Aškenazyho, z Televarieté či Nedělní chvilky poezie nebo jak je to s objevy, politiky či inzercí. Je to zkrátka připomenutí našich úspěchů i problémů, a to vše s tím, že mnohé věci se dají řešit s humorem a nadhledem.