Staročeský pouťový jarmark a fotbalová pouť

Městys České Heřmanice a Svatojakubská farnost Vás srdečně zvou na STAROČESKÝ POUŤOVÝ JARMARK tuto sobotu 27.7. 2019 od 10.00 hod. do 14.00 hod. u kostela sv. Jakuba v Českých Heřmanicích.

Těšit se můžete na: šperky, perníčky, šité výrobky, sýry, včelí produkty, košíky, bylinky, koření, květiny, kartáče a zahradní keramiku, cínové výrobky, výrobky z kůže, dílničky pro šikovné ručičky s mydláři, hry pro děti, kolo štěstí, palačinky, cukrovou vatu, občerstvení, výhled z věže kostela, výstavu fotografií, zábavnou praktickou ekologii, pořez dřeva historickou technikou, kováře a řezbáře.

VSTUP ZDARMA. Změna programu vyhrazena.

TJ Sokol České Heřmanice Vás pak od 13.00 hodin zve na fotbalové hřiště v Českých Heřmanicích na FOTBALOVOU POUŤ.

Zápasy: muži garda České Heřmanice vs. muži garda Kobylí muži České Heřmanice vs. muži Sloupnice muži České Heřmanice vs. muži Cerekvice muži Sloupnice vs. muži Cerekvice

Těšit se můžete na: soutěže pro děti a dospělé – kop na bránu za odměnu prodej vína z Kobylí točenou zmrzlinu, +bohatá tombola!!! (hlavní cena dvě noci v HOTELU Emerich v Peci pod Sněžkou) večer diskotéka DJ Petr Fikejz Občerstvení: uzená krkovička, kuřecí stehna, koláče, pestrý pitný režim zajištěn…