V sobotu 8. června se již po třinácté uskuteční festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Do města se tak opět sjedou autoveteráni s karosérií Sodomka z celé České republiky. V letošním roce si ale připomeneme i druhou významnou vysokomýtskou firmu. Je tomu totiž úctyhodných 120 let, kdy Václav Ignác Stratílek založil podnik na výrobu hasicích zařízení. Jeho výrobky proslulé kvalitou a spolehlivostí si vydobyly vysoké renomé a svá odbytiště si našly jak v českých zemích, tak i v zahraničí. Tyto skutečnosti si chceme připomenout a vzdát tím hold nejen samotnému zakladateli firmy, ale i všem ostatním, kteří se na slávě a věhlasu vysokomýtských výrobků podíleli. A máme se vskutku na co těšit. Svoji účast na akci potvrdilo více než 80 hasičských sborů, které vlastní hasící stříkačku Stratílek. Z celých Čech a Moravy se sjedou historické stříkačky všech typů a provedení: koňské stříkačky, koňské motorové, motorové dvoukolové i hasičské automobily. Bude se jednat o impozantní podívanou.

Sobota 8. 6. od 9.00 do 19.30, náměstí Přemysla Otakara II.

SODOMKOVO a STRATÍLKOVO VYSOKÉ MÝTO a 24. setkání Společnosti přátel Carrosserie Sodomka.

Festival spolupořádají Společnost přátel Carrosserie Sodomka a Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto.

Program:

9.00–12.30 Dopolední část

9.00–11.00 Sraz automobilů s karosérií Sodomka

9.00–16.30 Výstava historické hasičské techniky Stratílek

9.00–16.30 Výstava moderní hasičské techniky

9.00–16.30 Vystavený nově zrestaurovaný autobus Škoda 706 RTO

9.30–16.30 Mistři kočárníci – ukázky základních řemesel pro stavbu kočárů

9.40–10.00 Móda v době protektorátu, módní přehlídka kloboukového studia Dantes – I. část

10.00–10.15 Četnická pátrací stanice v akci

10.15–10.30 Móda v době protektorátu, módní přehlídka kloboukového studia Dantes – II. část

10.30–11.30 Mistři řemesel dnešní doby – komentovaná ukázka výroby kočáru

11.30–12.30 Vystoupení hudební skupiny Šlapeto

13.30–19.30 Odpolední část

13.30–14.15 Jízda elegance a závody historických plášťových kol – Vysokomýtský čtverec

13.30–14.00 Vystoupení hasičské dechové hudby ze Skutče Šeucouská muzika mezi historickou hasičskou technikou

14.15–14.30 Četnická pátrací stanice v akci

Odpoledne patří hasičům

14.45–15.10 Vystoupení hasičské dechové hudby ze Skutče Šeucouská muzika na pódiu

15.10–15.30 Hooříí! Hašení ohně dobovými stříkačkami

15.30–15.45 Sekerkové cvičení

15.45–15.50 Společné nastartování všech historických stříkaček Stratílek

16.00–16.30 Komentovaná přehlídka historických stříkaček Stratílek

16.30 Společná fotografie účastníků srazu hasičských stříkaček Stratílek

17.00–18.00 Vystoupení Petr Hanzlik & DayDream Band

18.30–19.30 Vystoupení Original Vintage Orchestra

Po celý den

Jízdy parního vlaku na trase Choceň – Vysoké Mýto – Litomyšl

Stanoviště četnické pátrací stanice; produkce flašinetáře; zmrzlina od cyklocukráře, jízdy historickým autobusem RTO

Den otevřených dveří firmy Iveco Czech Republic, a.s., 9.00–14.00 (poslední vstup 13.30)