Slet Chroustů

Tradiční akce bez tekoucí vody a zásuvek na elektrický proud, zato pod nádherným masivem Kralického Sněžníku se uskuteční o prvním srpnovém víkendu na polním letišti v Červeném Potoce.

O letošním tématu informuje Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad:

Letos budou soutěžit v rámci přípravy na jadernou katastrofu (atomová válka, havárie reaktoru, útok mimozemšťanů) a jako vzpomínku na branná cvičení v pozemních soutěžích Náčelníkovy pakárny dvě družstva, družstvo A (pracovní název Fukušima), družstvo B (pracovně Černobyl). Povinné ochranné pomůcky (např. pláštěnky, igelitové pytlíky, gumičky, respirátory či plynové masky, olověné zástěry)! Bez řádné výbavy vzhledem k hrozícímu nebezpečí nebude závodník do soutěže vpuštěn!!! Což by k hodnotným cenám byla veliká škoda!!! Nad řádnou přípravou a kvalitou pomůcek bude dohlížet odborný komitét s pracovním názvem Dráb.

V rámci doprovodného programu budou k vidění záběry z exkurze do oblasti v blízkosti jaderné elektrárny Černobyl.

Nosné téma rozhodně nechce sloužit k dehonestaci či zesměšňování tragedií v souvislostech s haváriemi v jaderných elektrárnách, spíše naopak.