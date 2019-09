Na letní měsíce připravilo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí dvě nové výstavy. Jedna z nich nese název Secesní odívání a návštěva vás vrátí do období přelomu 19. a 20. století a prozradí vám, jaká móda se v této době nosila. Všichni zájemci o dějiny textilu si jistě přijdou na své. Pokochají se pánským i dámským oblečením a uvidí i doplňky v podobě deštníků, slunečníků a klobouků. Některé z vystavených kousků si návštěvníci a především návštěvnice mohou dokonce sami vyzkoušet.

Výstava potrvá až do 22. září, otevřeno je od úterý do pátku od 9 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 13.30 do 17 hodin.