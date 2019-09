Putování s Bohdankou

Patnáctý ročník přehlídky malých divadel pořádá výtvarný obor Základní umělecké školy v Chocni v neděli 17. března od 14.30 do 17 hodin.

Pět amatérských divadelních souborů rodičů s dětmi, bývalých žáků ZUŠ a jejich přátel, provedou své diváky tentokrát příběhem inspirovaným pohádkou Sedmero krkavců Boženy Němcové.

Na start mohou návštěvníci přicházet průběžně v čase od 14.30 do 17.00 hodin. V malých skupinách a s mapou v ruce budou procházet zámkem a shlédnou postupně pět malých divadelních her – pět částí příběhu od začátku do konce.

Předpokládaná délka celé procházky je asi 80 minut. Přehlídka je vhodná pro diváky starší 4 let. V případě, že se najednou sejde na startu větší množství diváků, budou někteří asi 20 minut čekat na další výpravu. S sebou si vezměte každý aspoň pět drobných mincí, abyste každému souboru mohli přispět do kasičky.