Na Pionýrech z Chocně až na Rudé náměstí a letos dáááál

Cestovat se dá hodně způsoby. Michal Franc a Martin Gregor si vybrali jeden z těch méně pohodlnějších. Cestují na starých motocyklech Jawa 50, lidově na „fichtlech“ (Jawa 21 Pionýr 1975 a Jawa 23 Mustang 1970). Po zdárné výpravě na Balkán se rozhodli posunout možnosti jejich veteránů a vyrazit na téměř 6.000 kilometrů dlouhou cestu do Ruska. Na jejich cestovatelské přednášce vám budou vyprávět své zážitky z Ukrajiny a Ruska. Dozvíte se například, proč odmítli setkání s prezidentem Putinem, proč je zatkli na Ruské hranici, nebo proč se nepodívali do Černobylu. Zjistíte, jak je to v Rusku doopravdy. Jestli tam jsou špatné cesty, jestli vás v lese sežere medvěd, nebo jestli vás oloupí policisté. A v neposlední řadě uvidíte mimo jiné i fotografie z Moskvy a Petrohradu. Dobrodruzi a cestovatelé Michal Franc (Týniště nad Orlicí) a Martin Gregor (Choceň - Loučky), jsou první Češi, kteří dojeli na Pionýrech až do Moskvy.

Letos se kluci chystají na další cestu a my je budeme sledovat!

Nechte se překvapit... :)

Povídání o cestě legendárních československých motocyklech Jawa Pionýr do Ruska se uskuteční v úterý 12. února od 9 hodin v Café 59 v Chocni. "Pojďte si poslechnout, jak se dá urazit téměř 6000 kilometrů na motorkách o kterých si většina myslí, že se na nich nedá dojet ani do vedlejší vesnice. O motorkách o nichž kolují různé historky, začínající vždy „ a za vesnicí se něco pos…. a já to musel dotlačit domů“. Uvidíte hromadu fotek a videí. Pustíme vám například toto video z Moskvy," zvou organizátoři.

