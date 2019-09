LetoHrátky

28. – 29. června, areál MŠ Taušlova Letohrad

Co by to bylo v Letohradě za konec školního roku bez LetoHrátek? V pátek v 13 hodin ji odpálí přestřelka pistolníků a indiánská show, nabídne ukázky sov, přepadení banky, děti budou moci řádit na kolotoči, pískovišti a plnit úkoly u jednotlivých stanovišť, kde nebudou chybět policisté, hasiči, karatisté, vzduchoplavci, skauti, Český červený kříž, hokejbalisté, myslivci a řada dalších. V pátek se akce koná od 13 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 16 hodin.