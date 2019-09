Nádraží v Králíkách jedenadvacátou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v Králíkách přístupný zdarma od úterý 13. až do neděle 18. srpna. Ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do 19 hodin.

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918–1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci, a proto mohou táborové, oddílové či jiné zájmové skupiny objednávat exkurze na http://legie100.com/legiovlak v kolonce Rezervace prohlídky pro školy. Neobjednaným skupinám nelze garantovat možnost komentované prohlídky.