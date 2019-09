Laco Deczi / Choceňské vítání léta

Legendární trumpetista Laco Deczi a Celula New York v Chocni na Ostrově u Kina Máj! Program pro děti, občerstvení od lokálních podniků. Vstup v předprodeji 100/150 Kč na místě. Děti do 12 let a důchodci zdarma. Předprodej na IC Choceň a ONLINE.

15:00 - otevření areálu (vstup od řeky) a program pro děti

17:00 - 18:00 Lucky Joke

18:30 - 20:00 Laco Deczi a Celula New York

20:30 - 22:00 New Folder Band