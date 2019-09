Šestý ročník KocandaFestu se uskuteční v sobotu 20. července na letním parketu v Zálší u Chocně.

Program:

14:00 - JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU

16:00 - THE BEATLES REVIVAL

18:30 - THE TAP TAP

21:30 - NO NAME

24:00 - TAIPAN

Vstupné v předprodeji do 10.7.2019 v místech: IC Choceň a Kocanda Zálší

Děti do 15-ti let ZDARMA