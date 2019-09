Kinematograf bratří Čadíků v Ústí nad Orlicí

Kinematograf bratří Čadíků tradičně zastaví v Ústí nad Orlicí, a to v termínu 7. - 10. srpna. Promítání se uskuteční v parku pod Roškotovým divadlem.

středa 7. srpna – CHATA NA PRODEJ

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce odmítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s přítelkyní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků. Nevyrovnaná dcera (Tereza Voříšková) na chatu přibere svého úspěšného německého přítele (Michael Pitthan), který se jediný na rodinný výlet těší, protože neví, do čeho jde. Naděje na idylický víkend na samotě u lesa rychle skončí, ale opravdové dobrodružství začne těsně nad ránem, když rodina zjistí, že se kamsi vytratil dědeček. Stopy vedou do lesa…

(Komedie / Drama, Česko, 2018, 77 min)

čtvrtek 8. srpna – ČERTÍ BRKO

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucifera i získal srdce krásné Markétky.

(Pohádka, Česko / Slovensko, 2018, 99 min)

pátek 9. srpna – TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divoké obrátky. Žlutý cirkus jede z Indie až domů. Překonává Himaláje i diktatury, láme výškové rekordy i prchá před policií. Přestože jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní česko-slovensko-polská posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, sebeironií a občas na hraně politické korektnosti. Film Trabantem tam a zase zpátky definitivně dokazuje, že není třeba drahých terénních vozů, aby člověk projel celý svět a zažil jeden z nejdojemnějších návratů.

(Dokumentární / Road movie, Česko, 2019, 114 min)

sobota 10. srpna – PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Ovšem pouze fyzicky. Karel se jako Karla musí vyrovnat nejen s novým vzhledem, ale hlavně se naučit fungovat v ženském těle a zjistit, zda to mají ženy opravdu snazší?

(Komedie, Česko, 2018, 95 min)

vstupné dobrovolné, výtěžek ze vstupného je určen na charitativní účely