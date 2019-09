Jubilejní 25. ročník zimního táboření na Kozlově

Leden se netrpělivě blíží a sním i zimní táboření. Letos to bude již jubilejní 25. ročník zimních táboření na Kozlově. 25. ročník bude probíhat od 25. do 27. ledna tradičně u turistické chaty Maxe Švabinského a rozhledny (601 m. n. m.).

"25 let již skutečně něco znamená a to si zaslouží pořádně oslavit. V sobotu 26. ledna jsme si pro vás připravili i malý doprovodný program. Uvidíte Pavla a Martinu Lněničkovi, kteří nám předvedou jak trénují s pejsky se saněmi. Děti povozíme na bílem koni a dospělí si můžou poměřit síli, jak dobře umí střílet. Po celý den bude k vidění výstava fotografií z celé historie táboření. Celý večer nám zakončí nádherná hudba, kterou si budeme moci vychutnat díky našim táborníkům, kterým není hudba ani trochu cizí. Program vypadá hezky, ale přeci jen tu ještě něco chybí. Velká sláva propukne již v 15:30, kde na vás čeká slavnostní přípitek a spousta dalších překvapení, které prozrazovat rozhodně nebudeme. Takže si to určitě nenechte ujít! Táboření je jako vždy pro veřejnost a nemusíte mít ani stan, v našem přístavku je místa dost, ale pokud chcete zažít opravdové dobrodružství, pak doporučujeme stanování na sněhu. Letos budou připravena 2 Tipi, venkovní ohniště, kde si jako správní táborníci můžete opéct klobásu či špekáček, a při příležitosti výročí bude po dlohé době tombola! Naším největším přáním je samozřejmě, aby mrzlo a napdnul sníh, tak doufejme, že se to naplní. Tímto máte od nás tip na běžkařský výlet, pokud je dostatek sněhu, projedete se po připravených stopách do České Třebové, Litomyšle, Zlaté studánky a nebo až na Andrlák! Letos to vypadá opravdu zajímavě, tak neváhejte a pojďte si s námi užít bezvadný víkend na kozlovském kopci," zve za organizátory František Uma a dodává, že dotazy zodpoví na e-mailu toman96.jo@gmail.com, na Facebooku či na čísle 723 512 030.