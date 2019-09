Jablonský Medvídek

Po roce a týdnu vás opět zveme na Jablonského Medvídka. Jako tradičně vás čeká nálož rockové a folkové hudby, ať už v podání stálých interpretů nebo nových tváří. Jídlo, pití, doprovodný program pro skrčky i dospěláky?? Toho všeho bude dost, takže neváhejte a v pátek se vidíme na koupálu :)

Vstupné: 70,- Kč / den

Pátek 21. června 2019

20,15 – 21,00 - Enable - Brno

21,30 – 22,30 –On The Roof – Jablonné n.O.

23,00 – 24,00 – The Complication - Jablonne n. O.

Sobota 22. června 2019

11,00 – 11,30 – Perníková chaloupka - divadlo Koník

od 12,00 – doprovodný program:

výtvarné dílny

netradiční soutěže

jízda na koni

kovář

13,30 – 14.00 – Akordeon - ZUŠ Králíky

14,30 – 15,00 – ORgang – Petra Oravce

15,30 – 16,00 - Jak Martin s Barborkou vypluli na moře - divadlo Koník

Kapely:

16,30 – 17,15 – NÁWRAT - Jeseník

17,30 – 18,15 – Kupodivu - Brno

18,30 – 19,15 – Přístav - Brno

19,30 – 20,30 – Lážo Plážo

20,50 – 21,50 – Hluboké nedorozumění - Praha

22,10 – 23,10 – Marien - Pardubice

23,30 – 24,30 – Lucka Dobrovodská a kapela