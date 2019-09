Jablofest 2019

Jablofest je srpnový hudební festival menšího rozměru umístěný do areálu přírodního koupaliště v Jablonném nad Orlicí. Letos se na pódiu představí kapely Manon meurt, Ette Enaka, BIKKINYSHOP, Re-animate a Endorfins.

Tradiční maso na grilu od Krejsů, sladké i slané koláčky, nealko i alko bude přítomno.

Pro účastníky od 15 do 65 let platí vstupné 90,- Kč. Ti mladší i ti dospělejší mají vstup grátis.

web: www.jablofest.cz