Od konce června je na zámku v Letohradě otevřena prázdninová výstava zvaná Hrátky se zvířátky. O co jde? Interaktivní výstava o chovu domácích zvířat prozradí víc o tom, co všechno domácí hospodářství obnáší. „Nechybí králíkárna, kurník, vyzkoušíte dojení krávy nebo si v domečku zahrajete na kočku a myš,“ zve tamní kulturní centrum. Výstava je otevřená denně od 9 do 17 hodin, vstupné je 40 korun pro dospělé, 30 korun pro děti.