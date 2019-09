KDY: od 27. 6. do 30. 8.

KDE: IC Jablonné nad Orlicí

Výstava Fenomén Igráček byla k vidění v Chocni, teď se představí v Jablonném nad Orlicí. Součástí výstavy bude originální Igráček v podobě armádního generála Ludvíka Krejčího. Výstava potrvá do konce prázdnin, a to denně od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.