Hudební noc:

The COMPLICATION - alternativ rock´n´roll - Jablonné

ČAU ČESKO - breakbeat-sentimental/lofi - Brno

NOVÍ LIDÉ - elektronikadarkwave - Hradec Králové

ON THE ROOF - alternativ rock - Jablonne (křest klipu Night Walk)

AC DIRTY - drum and bass

Kdy: 30. března v 19.00 hodin

Kde: Sál U Dubu Jablonné nad Orlicí