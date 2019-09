Pro děti a občany našeho města a okolí je připraven již XII. ročník pestré nabídky EKO informací, soutěží a her. Co vás čeká?

8:30 – 14:00 Park Javorka

 Cesta Javorkou plná úkolů a soutěží se sladkou odměnou na konci

 Zábavné programy podporující třídění odpadů – společnost EKO-KOM, a.s.

 Projížďka na lodičkách – vodní skauti

 Včelařství – ukázka úlu

 Mlékárenské výrobky – ochutnávka produktů Střední školy zemědělské

a veterinární Lanškroun

 Lesní pedagogika – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

 Exkurze ve vodárně a na skládce pro školy

 Vyhodnocení soutěže pro děti o nejkrásnější bezpečnou autobusovou

zastávku

8:00 a 10:00 Malá scéna

 Přednáška Nejbohatší ekosystémy planety Země pro školy

Den Země pro vás připravují: Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, Eko Bi s.r.o., Kulturní centrum Česká Třebová, ZŠ Nádražní, ZŠ Habrmanova, ZŠ Ústecká, Gymnázium, Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová, DDM Kamarád, ČSOP Podorlicko, ČSOP Zlatá studánka, Rosa rodinné centrum, skauti a další.

V případě nepříznivého počasí (trvalý déšť) bude akce přesunuta do prostor Zimního stadionu Na Skalce