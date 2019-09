Čarodějky v kuchyni

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské šou? Urážky jsou pikantnější než připravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprika, atmosféra hustější než bešamelová omáčka... Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? Co "dobrého" si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky Caroline Smithové. – Hrají: Michaela Dolinová, Sandra Pogodová, Vincent Navrátil/Ladislav Ondřej a Milan Duchek.

Divadlo se koná v sobotu 27. dubna od 19.00 hodin ve Velkém sále Střelnice v Králíkách. Vstupné 250,- Kč, předprodej vstupenek u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově ulici naproti poště.