Vyběhněte schody na čas

Kdy: 26. dubna od 14 do 16 hodin

Kde: Městská knihovna Jablonné nad Orlicí

Za kolik: startovné zdarma

Prostory, kde jindy bývá ticho a klid, v posledním dubnovém pátku rozezní dusot. Mezi tradiční akce knihovny v Jablonném nad Orlicí totiž už řadu let patří Běh do schodů, který letos napíše třináctou kapitolu. O co jde? Co nejrychleji na čas vyběhnout jednadevadesát schodů, start je pod knihovnou na chodníku a účastnit se mohou děti i dospělí. Disciplína tradičně přiláká okolo pěti desítek závodníků, ti nejrychlejší schody zvládnou za 17 vteřin. Odměnu ale dostane každý… Start je průběžný od 14 do 16 hodin.