Ať už částečná nebo kompletní, každá úprava bydlení je krok vpřed. Pokud již máte navíc jasno, jak rekonstrukci budete financovat, nezbývá nic jiného než se do ní pustit. Kde ale přečkáte týdny, kdy se z vašeho obydlí stane staveniště? To je celkem zásadní otázka, na kterou byste také měli před samotnou rekonstrukcí najít odpověď.

Jak si vytvořit hezčí a modernější domov: Důležitá je pečlivá příprava

Pokud během rekonstrukce nechcete zůstávat doma, máte řadu možností, kam se přestěhovat. Ať už k rodině či známým a přátelům, do krátkodobého pronájmu, nebo, pokud to jde, do své vlastní nemovitosti. Třeba na chatu. Špatným řešením nemusí být ani odjezd na dovolenou nebo dočasný azyl na ubytovně.

Bydlení na staveništi

Všude dobře, doma nejlíp. Tohle platí pro většinu lidí i ve chvíli, kdy probíhá rekonstrukce domu či bytu. Podle průzkumu Buřinky totiž pro 77 procent Čechů ani probíhající stavební úpravy bydlení nejsou dostatečným důvodem pro vystěhování z vlastního. Může to souviset s jistou pohodlností a neochotou byť i na krátký čas měnit bydlení, ale také s tím, že Češi se pouštějí spíše do částečných rekonstrukcí. Naši pěstouni Robin a Liběna spolu se svými dětmi zůstanou také doma. Vyklidí podkroví a přesunou se do přízemí. Aby nemuseli stěhovat mnoho věcí, uspořádali koncem léta garážový výprodej. Nový domov a využití tak najde vybavení původního hostince, oblečení a hračky. „Náš život bude během rekonstrukce trochu stísněný, ale nějak po půjde. Já budu spát v zadní části domu, která není vůbec vytápěná. Naštěstí jsem dost otužilý,“ plánuje Robin.

Vytápění obnovitelnými zdroji? Je důležité zvážit finance i stáří domu

Rodina paní Báry z Kladna zase využila pro dočasné bydlení zahradní přístřešek. „V loňském roce jsme od července do září rekonstruovali kuchyň a obývací pokoj našeho domu. Po dobu stavebních prací jsme vybavení obou místností přesunuli do zahradního přístřešku. No bylo to peklo! Nejenže jsem se denně zhrozila pohledem na nepořádek v domě, ale také dočasné obydlí se proměnilo v jakýsi squat,“ dělí se o svou zkušenost paní Bára z Kladna. Kromě minusů zároveň přidává nesporná pozitiva. Její manžel chtěl mít dohled nad pracovníky, kteří rekonstrukci prováděli, a jistě i díky tomu renovaci stihli rychle. A navíc jejich děti na letní dobrodružství dodnes rády vzpomínají.

Zvažujete-li i vy bydlení na staveništi, je nutno předem zvážit všechna pro a proti.



Výhody

· možnost neustálého dohledu nad stavbou

· pomyslný hnací motor ve snaze dokončit rekonstrukci co nejdříve

· minimalizace dalších nákladů (například za dočasné bydlení)



Nevýhody

· stres, nervy ze života na stavbě (neustálý nepořádek, prach, špína)

· minimum soukromí (neustálá přítomnost dělníků)

· nutnost uskromnit se v prostoru (rekonstrukce může znemožnit přístup do některých částí domu či bytu)

Azyl u rodiny či známých

Rodinní příslušníci jsou většinou těmi prvními, kdo v nejrůznějších situacích nabízí pomocnou ruku. Jinak tomu není ani v případě rekonstrukce. Průzkum Buřinky odhalil, že Češi hledají přechodné bydlení především u rodiny (15 procent) a jen nepatrné množství lidí pak u známých (1 procento). Nastěhovat se ale k někomu na delší dobu není jen tak, obzvláště v případě, jedná-li se o rodinné příslušníky. I tady je třeba předem myslet na to, co takové dočasné soužití může přinést či vzít.

„Před dvěma lety jsme doma rekonstruovali koupelnu. Vzhledem k tomu, že v bytě máme jen jednu, přijali jsme nabídku mých rodičů, důchodců, přesunout se na čas k nim,“ vzpomíná pan Karel z Prahy. Zpočátku prý vše fungovalo bez problémů. S rodiči se Karel nevídá často, proto si společné chvíle užívali. Po měsíci, když se měl s manželkou pomalu vracet do svého, začalo soužití trochu skřípat. Mladému páru chybělo soukromí, manželku už nebavilo se hádat s tchyní o to, kdo dnes uvaří oběd a tak dále. „Když zavolali ze stavební firmy, že si můžeme hotovou koupelnu převzít, všem se nám ulevilo,“ uzavírá Karel.

Zvažujete-li bydlení u přátel nebo rodiny, je nutno předem zvážit následující pro a proti.



Výhody

· příjemné, známé prostředí (nebydlíte u cizích)

· možnost podílet se s rodinou o náklady na bydlení (pomůžete tak například rodičům v důchodu)

· oprostíte se od dennodenního stresu probíhající rekonstrukce

· posílení rodinných vazeb



Nevýhody

· omezené soukromí

· nemožnost dohlížet přímo na rekonstrukci (v případě, že rodina bydlí dále od rekonstruovaného objektu)

· konflikty, ohrožení rodinných vazeb (pokud se u rodiny usadíte na příliš dlouhou dobu, nemusí to vždy dělat dobrotu)

· konflikt různých životních stylů

Chata jako náhradní bydlení

Dalo by se říct, že jste-li vlastníky více než jedné nemovitosti, máte vyhráno. V případě, že se navíc jedná o dům, byt či chatu, kam můžete během rekonstrukce složit hlavu, je jasno! Podle průzkumu Buřinky je šedesát procent těchto nemovitostí, které jsou určené spíše k trávení volného času, celoročně obyvatelných a přibližují se úrovni standardního bydlení.

Neuvěřitelná proměna. Stará chalupa je po opravě jako z jiného světa

Právě chatu jako dočasné útočiště před prachem a nepořádkem ze stavby podle průzkumu Buřinky ale využívají jen dvě procenta lidí. „Mnoho lidí, kteří vlastní nějaký rekreační objekt, ho využívá výhradně k rekreaci. To ale nutně neznamená, že nejde spojit příjemné s užitečným, což využití třeba chalupy jako náhradního bydlení během rekonstrukce určitě je. Rozhodnou-li se tedy rekonstrukci realizovat v období dovolených, zabijí tak odjezdem na chatu či na dovolenou obrazně řečeno dvě mouchy jednou ranou,“ říká Jolana Dyková z Buřinky.

Zvažujete-li bydlení na své chatě či chalupě, je nutno předem zvážit následují pro a proti.



Výhody

· rozptýlení od stresů v souvislosti s rekonstrukcí

· posílení rodinných vazeb (na dovolené jsou všichni v pohodě)

· možnost zvelebovat vlastní chalupu

· pobyt v příjemném prostředí



Nevýhody

· vyšší náklady spojené s dovolenou

· pravděpodobně snížený komfort bydlení

· nemožnost dozorovat stavbu

Krátkodobý podnájem

Zachovat si soukromí a nikoho příliš neomezovat. To je nejspíš hlavní motivace pro to, najít si pro dobu rekonstrukce náhradní bydlení na neutrální půdě. V průzkumu Buřinky pět procent Čechů uvedlo, že během prováděných prací bydlí v podnájmu. Není asi třeba zdůrazňovat, že hledat podnájem jen na omezenou domu není vůbec snadná disciplína. Je proto třeba předem uvážit, zda má smysl se do pátrání po tomto typu přechodného bydlení vůbec pouštět. Nabídku na střednědobé pronájmy najdete třeba na flatio.cz.

Další možností, kam se dočasně odstěhovat během rekonstrukce, může být třeba pronájem bytu prostřednictvím airbnb. Společnost propojuje majitele nemovitostí – hostitele a zájemce o ubytování – hosty. „Moje kamarádka rekonstruovala během covidu, a protože to vzala pěkně od podlahy, potřebovala najít náhradní bydlení ideálně v Praze. S údivem zjistila, že centrum města, obvykle zaplněné turisty, bylo vzhledem k omezeným možnostem cestování zcela prázdné. Pronajala si přes airbnb byt kousek od Staroměstského náměstí za stejné peníze, jako by platila na sídlišti. Navíc bydlela stylově,“ uvádí příklad Monika Kopřivová z Buřinky. Za průzkum stojí také ubytovny. Ničeho se nebojte, už dávno neplatí, že po ubytovnách běhají švábi a myši. Velmi často se jedná o plnohodnotné čisté bydlení, stačí kouknout na internet.

Zvažujete-li dočasné bydlení v pronajatém bytě, je nutno předem zvážit následující pro a proti.



Výhody

· zachování soukromí i životního stylu

· poznávaní nových lokací pro bydlení (najdete-li přechodné bydliště dále od své adresy)

· seznamování s novými lidmi (nový byt, noví sousedé)



Nevýhody

· vyšší náklady (další nájem, poplatky)

· nutnost hledat podnájem na omezenou dobu (ne všichni majitelé bytů to umožňují)

· riziko žití v „provizoriu“ (nezabydleném prostoru)

