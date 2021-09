V novém dokumentu kanadská zpěvačka tvrdí, že se v období dospívání stala obětí sexuálního násilí, konkrétně tzv. statutory rape. Tento právnický termín označuje nenásilnou a nevynucenou sexuální aktivitu, při které jedna z osob ještě nedosáhla legální věkové hranice.

Všichni byli pedofilové

Dokumentární film s názvem Jagged (pozn. česky zubatý, rozeklaný, ale také reference na zpěvaččino zásadní album) bude k vidění tento týden na filmovém festivalu v Torontu. List The Washington Post informuje, že zpěvačka zmíněné sexuální násilí popisuje právě v tomto filmu.

„Zabralo mi to léta na terapii, než jsem si vůbec přiznala, že mohlo dojít k nějaké viktimizaci,“ uvedla Morissette. „Vždy jsem říkala, že jsem s tím souhlasila. Bylo mi ale vždy připomenuto ‚Hele, bylo ti patnáct, v patnácti s tím nesouhlasíš!‘. A teď už jenom říkám ‚Jo, byli to všichni pedofilové. Je to sex s nezletilým.‘“

V Kanadě je legální začít se sexuálním životem až v šestnácti letech, a to ve všech provinciích. Podle vládního webu Myhealth.alberta.ca musí dotyčný dosáhnout věku osmnácti let, aby mohl legálně souhlasit s pohlavním stykem s osobou, která je k němu ve vztahu autority, tedy například s učitelem, trenérem či zaměstnavatelem.

Pokud osoba ve věku čtrnácti či patnácti let chce provozovat sexuální aktivity, je to legální jen pokud je jeho partner maximálně o pět let starší a nemá k němu vztah již zmíněné autority. V době, kdy byla Morissette teenager, byl věk pro legální sexuální aktivitu stanoven na čtrnáct let.

The Washington Post upozorňuje právě na zmíněnou výjimku, která pro sex s autoritami stanovuje věk výš, tedy na osmnáct let.

Alanis Morissette se narodila v hlavním městě Ottawě v roce 1974. Mezi třetím a šestým rokem bydlela s rodinou v Německu. Od šesti let opět žila v Ottawě. V současnosti žije v americké Kalifornii.

Stížnosti bez odezvy

Zpěvačka v dokumentárním filmu nejmenuje žádné údajné násilníky. „Několika lidem jsem to řekla, ale bylo to jako mluvit do dubu,“ uvádí Morissette. „Víte, mnoho lidí říká ‚proč ta žena čekala třicet let (než to ohlásila)?‘ Já si jen říkám, ať jdou do p*dele. Nečekala jsem třicet let. Buď mě nikdo neposlouchal, nebo tím bylo jejich živobytí, nebo živobytí jejich blízké osoby v ohrožení,“ vysvětluje.

Morissette začala se svou hudební kariérou právě v patnácti letech. Nahrávala demo nahrávky a videa a doufala, že si zajistí nahrávací smlouvu. V roce 1990 podepsala smlouvu se společností MCA Canada a začala pracovat na svém prvním albu s názvem Alanis. Bylo jí šestnáct let.

První album se prodávalo jen v její rodné Kanadě. Následující deska Now Is the Time představila taneční popový zvuk, od kterého se Morissette na následujícím albu Jagged Little Pill odklonila. Tato deska zaznamenala obrovský úspěch, po celém světě se prodalo 33 milionů kusů. Na ní se objevil například hit Ironic. Tento úspěch upevnil její pozici na hudební scéně. Následně vydala dalších šest desek, nejnovější minulý rok. Nese název Such Pretty Forks In the Road.

Alanis Morisette se podle dostupných informací premiéry nezúčastní. „Je jisté, že bych byla ráda, aby tu Alanis byla. Byla to čest tento film točit a jsem na něj velmi hrdá,“ uvedla režisérka Alison Klayman. „Doufejme, že budou v budoucnu další příležitosti promítání a ona se jich zúčastní.“

Podle listu The Washington post má však zpěvačka k finální podobě filmu nespecifikované výhrady. Americký list se odvolává na zdroj, který je obeznámen s plány zpěvačky, ale není mu dovoleno o nich veřejně mluvit. Tento krok je podle The Washington post kontroverzní, protože může být problematický v otázce editování dokumentů o celebritách. Hlavní postava takového dokumentu, která zasahuje do práce filmaře, tak může narušovat jeho novinářskou nezávislost.

Také není jasné, zda se bude Morissette osobně starat o publicitu tohoto snímku. Vysílat ho na podzim bude televize HBO, která ho také produkovala.

Podobné případy, kdy se sledovaná osoba dokumentárním filmem nezúčastní premiéry, nejsou běžné. Například v roce 2012 se premiéry dokumentu v Totontu nezúčastnily tenistky a sestry Serena a Venus Williamsovy. Nebyly spokojené, jakým způsobem byl ve filmu vyobrazen jejich otec.