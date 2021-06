Blonďatý Adonis chtěl být hercem už jako malý kluk a šel si za svým. „Když jsem vyrůstal, naše rodina neměla peněz nazbyt. Rodiče neustále bojovali s účty a nedostatkem financí a já jsem si řekl, že pokud by mi herecká kariéra vyšla, mohl bych nás z toho dostat, mohl bych se o rodinu postarat,“ svěřil se v rozhovoru pro časopis GQ.

„Ale je fakt, že když chcete pracovat ve filmovém průmyslu, musíte počítat s tím, že je to kdo s koho, šance uspět je jedna k milionu. Jakmile se vám podaří do toho vlaku naskočit a vezete se, stejně neuplyne ani den, abyste nemysleli na to, že všechno může být během vteřiny pryč,“ popisuje opatrně svůj dnešní úspěch.

Ačkoli se mu doma v Austrálii na přelomu milénia poměrně dařilo, v bájném Hollywoodu to na velký úspěch zpočátku nevypadalo. Neuspěl v konkurzu do série X-Men a při castingu na akční biják G. I. Joe ho předběhl Channing Tatum. „Měl jsem asi sedm nebo osm želízek v ohni a říkal jsem si, že už to musí vyjít. Nevyšlo. Začal jsem mít pocit, že se to možná nepovede nikdy. Pak přišel Thor. Kdybych dostal některé z těch předcházejících prací, Thor by nepřicházel v úvahu,“ vzpomínal Chris na rok 2009, kdy mu byla svěřena role asgardského válečníka a jednoho ze superhrdinů studia Marvel.

V roce 2011 měl premiéru první příběh o Thorovi v režii Kennetha Branagha… a přišel obrovský úspěch! Příští rok bude mít premiéru už čtvrtý samostatný Thorův film a pro Chrise to bude již podeváté, kdy si navlékne svůj božský kostým. Finanční odměny jsou sice fantastické, ovšem sám herec si začal už před pár lety klást palčivou otázku: „Je tohle všechno, co umím?“

Sám sebe i diváky zatím již několikrát přesvědčil, že toho dokáže víc – například v roce 2018 v mysteriózním thrilleru Zlý časy v El Royale, kde si zahrál charismatického vůdce krvelačného kultu. „Ten film ve mně znovu zažehl lásku k hraní. Nebylo to jen o speciálních efektech a akčních sekvencích, bylo to pro mě velká změna,“ vzpomínal na účinkování v povedeném snímku režiséra Drewa Goddarda.

Svaly jako hrom

Jeho herectví je hodně provázané s jeho svalovou výbavou, protože bůh hromu musí mít prostě svaly jako ze železa. Chris se do toho pustil naplno a během let si vybudoval renomé i jako osobnost kulturistiky, vyvinul dokonce vlastní cvičební program a on-line aplikaci věnovanou posilování a zdravému životnímu stylu.

„Trénuju vlastně každý den už deset let. K tomu se často přidávaly třeba dvanáctihodinové natáčecí dny. Je to dřina, ale zároveň mě to naplňuje. Musím k tomu přistupovat spíš jako profesionální atlet – pro tu roli jednoduše musíte splňovat určitá fyzická kritéria. Na posilování mnoho lidí nahlíží jako na marnivost. Kdybych ale pro jiný film drasticky zhubl nebo morbidně přibral, možná bych se konečně stal hercem vážných rolí,“ komentuje svou muskulaturu Chris.

V nabírání dalších svalů pokračuje, neboť chystá do budoucna životopisný snímek, v němž ztvární legendu amerického wrestlingu a oblíbeného herce Hulka Hogana. „Mám pocit, že jsem teď asi nejsilnější, kdy jsem byl. Měl jsem čas doma experimentovat a objevovat různé přístupy ke cvičení a zjistit, jak můžu se svým tělem ideálně pracovat a zdravotně ho nepřetěžovat,“ komentoval letos své bicepsy, které jsou skutečně do určité míry obdivuhodné.

Doma u protinožců

Chris se s rodinou přestěhoval z Los Angeles zpátky domů do Austrálie v roce 2014, chtěl vybudovat klidný přístav pro své děti mimo rušné město plné nenasytných paparazziů. Roky to ale byly poměrně náročné a současná situace mu umožnila usebrat se. „Posledních patnáct let to byl maraton,“ říká Chris a dodává, že to byla konstantní nálož práce.

Další skvělé příběhy najdete v časopise TV Mini, kde vyšel i tento text

„Většinu energie jsem skutečně věnoval filmu a k tomu jsme měli děti. Neustále jsem se snažil najít nějakou rovnováhu, cítil jsem už potřebu trochu zvolnit. Poslední rok jsem se ocitl v situaci, že před sebou nemám úplně přeplněný diář, takže zbyl čas tak nějak přehodnotit mé dosavadní konání. Myslím, že tyhle myšlenkové pochody zažilo hodně z nás,“ říká herec, který si uvědomuje, že jeho rodina měla víc než jen štěstí. Lockdown trávila v malebném zálivu na jednom z nejvýchodnějších cípů Austrálie a mnoho času věnovala klasické zábavě protinožců – Chrisovu milovanému surfování, které už ovládají devítiletá dcera India i sedmiletá dvojčata Sasha a Tristan.

Chris si prostě uvědomil, že je fajn být víc doma. „S každou novou prací, s každou dlouhou pracovní cestou to bylo čím dál tím těžší. Chvíli si myslíte, že si toho děti ani nevšimnou, ale pak vám dojde, že to naopak vnímají velmi intenzivně. Rozhodně chci dál točit filmy, na které budu pyšný a budou mě bavit, ale zároveň vím, že to prostě může chvíli počkat. Nechci přijít o jejich dětství, nechci si za dvacet let uvědomit, že je to všechno pryč,“ říká.

Mimo jiné také proto se rodina letos na jaře na čas přesunula z divoké přírody do ještě divočejšího Sydney, aby se Chris mohl pustit do čtvrtého Thora, zatímco jeho žena Elsa Pataky natáčí svůj nový film pro Netflix.

Chris, Thor a Temný svět

V roce 2013 přišel do kin druhý samostatný snímek o bohovi hromu a blesku Thor: Temný svět. Příběh akční dobrodružné podívané se odehrává dva roky po událostech z filmu Avengers, v němž se poprvé různí superhrdinové (včetně Thora) spojili proti vetřelcům z vesmíru, které na naši planetu pozval Thorův povedený nevlastní bratr Loki (Tom Hiddleston). Ten nyní za své činy pyká ve vězení doma v Asgardu (domovina severských bohů), zatímco Thor má plné ruce práce s „úklidem“ po Lokiho nezbednostech – snaží se mimo jiné nastolit mír v celém vesmíru, což je pořádná šichta.

Jeho srdce navíc zůstalo u milované astrofyzičky Jane (Natalie Portman) na Zemi. Také jí se po svalnatém krasavci stýská. Křehká brunetka ovšem přijde náhodou do styku s tajemnou, prastarou a velmi mocnou zbraní (éter neboli jeden z Kamenů nekonečna), která má sílu ničit světy. Přesně to by rád provedl krutý a zlovolný vládce temných elfů Malekith (Christopher Eccleston), jenž se po mnoha staletích příprav vlastního armagedonu konečně ocitl na dosah mocnému éteru.

Zastavit nelítostného Malekitha může jen Thor, jeho milovaná Jane a tak trochu i Loki…

Christopher Hemsworth



Narodil se 11. srpna 1983 v australském Melbourne. Jeho bratři Liam (série Hunger Games) a Luke (seriál Westworld) jsou také úspěšní herci. Začínal na přelomu milénia v australských televizních seriálech, v roce 2009 zaujal kratičkou rolí kapitána George Kirka ve sci-fi Star Trek.



V roce 2011 na něj vsadilo studio Marvel a stal se Thorem, bohem hromu a blesku, což z něj učinilo jednu z největších hvězd poslední dekády (Thora ztvárnil zatím v osmi celovečerních filmech).



Natočil filmy jako Chata v horách, Rivalové, Sněhurka a lovec, Krotitelé duchů nebo hrál v akčním hitu Netflixu Vyproštění. Od roku 2010 je ženatý s herečkou Elsou Pataky, mají tři děti a žijí v Austrálii.