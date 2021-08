Rad, jak si mohou ženy užít lepší sex, existuje celá řada. Nejnovější studie provedená výzkumníky z americké Indiana University School of Medicine ve spolupráci s webovým rádcem zaměřeným na sexuální prožitky žen OMGYES však nyní přinesla čtyři metody, které vycházejí přímo z reálných zkušeností něžného pohlaví.

„Ačkoliv pro leckoho nemusejí být tyto postupy nové, v dané studii se vůbec poprvé dočkaly vlastních názvů. Díky tomu se mohou snáze dostat do širokého povědomí a pomohou ženám při komunikaci toho, co by v sexu rády a co jim dělá dobře,“ okomentoval Durčák s tím, že výzkumu se zúčastnily více než 4000 žen ve věku od 18 do 93 let. A zde již jsou zmíněné metody:

Metoda 1: Rocking

Rocking neboli „houpání“ zlepšuje prožitek ze sexu podle více než tří čtvrtin respondentek výzkumu. Spočívá v nepřetržitém houpavém pohybu celého penisu v pochvě, místo toho, aby partner svůj úd pouze střídavě povytahoval a zasouval.

Metoda 2: Angling

Při anglingu – od anglického slova „angle“ (úhel) – žena při penetraci pravidelně zvedá, pokládá či natáčí svou pánev tak, aby jí penis či například vibrátor v pochvě dráždil přesně tam, kde sama chce. „Tato metoda podle průzkumu výtečně funguje pro více než 87 procent žen,“ upřesnil výsledky průzkumu Durčák.

Metoda 3: Pairing

Lepší prožitek z milostného zážitku přinesl pairing („pár“ nebo „párování“) téměř 70 procentům žen. Studie jej definuje jako stimulaci klitorisu prstem či sexuální pomůckou přímo během sexu, ať už partnerem, nebo ženou samotnou.

Metoda 4: Shallowing

Název shallowing vychází od přídavného jména „shallow“ – mělký. Metodu, která zahrnuje nehlubokou penetraci vagíny prstem, sexuální pomůckou, jazykem, rty či špičkou penisu, si podle studie pochvaluje více než 83 procent žen.