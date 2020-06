Na první pohled se zdá, že je všechno při starém, ale není. Všichni herci a členové štábu prošli testy na covid-19, které se budou opakovat každých čtrnáct dní, a natáčí se za zpřísněného hygienického režimu. U vchodu je zdravotník, který všem při příchodu měří teplotu, všude po ateliéru jsou rozmístěny nádobky s dezinfekcí. Všichni na sobě také mají roušky a členové štábu, kteří se musejí k hercům přibližovat hodně zblízka, což jsou třeba maskéři nebo zvukaři, nosí i ochranné štíty.

Pro některé herce z Modrého kódu není natáčení v rouškách nic neobvyklého, při scénách z operačního sálu je mají na obličeji vždycky. Jen teď nosí roušku celou dobu a mají ji i při zkouškách. „To je pravda, na roušky jsme zvyklí a tohle je nouzový stav, který respektujeme, jsme rádi, že vůbec můžeme natáčet. Výhodu má současná situace v tom, že jsme všichni po tom nuceném volnu odpočatí a na rozdíl od běžného natáčení nemáme další aktivity, jako jsou třeba zkoušky nebo představení v divadlech a podobně, takže pracovní den není tak náročný,“ říká představitel Matyho David Gránský.

Na place s ním byl ten den i Petr Konáš, který hraje Filipa. „Já jsem měl dnes pomalý rozjezd, přijel jsem na jeden obraz, v němž řešíme něco ohledně mých narozenin. Těšil jsem se jak na to, že zase začneme točit, tak na kolegy. Období nucené pauzy jsem trávil na chatě, tak jsem roušku skoro nepoužíval, tady to tu chvíli vydržím,“ prozradil.

Autoři Modrého kódu často vycházejí z reálných medicínských případů. Zakomponují do děje nějak i koronavirovou pandemii? „Nemůžeme, protože tyto díly máme roztočené, narušili bychom návaznost příběhu,“ vysvětluje režisér seriálu Lukáš Buchar.

Ve Slunečné se máme všichni rádi

Na roztočené příběhy oblíbených postav navázal i štáb seriálu Slunečná, který má ateliér ve stejné budově. Natáčely se například scény v kuchyni rodiny Vackových, tedy v domě u Ondřeje Pavelky a Dany Batulkové, kde nechyběl ani představitel jejich syna Jan Plouhar a svérázný tchán, kterého hraje Václav Knop. Dana Batulková se v roli Lídy před kamerou sešla i se svými kamarádkami, které ztvárňují Eva Decastelo, Regina Řandová, Jana Stryková, Tereza Brodská a Martina Preissová. V seriálu tvoří letku drben, které umějí skvěle intrikovat, na nikom nenechají nit suchou a občas jdou po krku i jedna druhé. Ve skutečnosti jsou herečky velké kamarádky, a když se po dvou měsících viděly, měly si hodně co vyprávět.

„Na holky jsem se šíleně těšila, ale vlastně na všechny lidi tady. Ono to zní jako fráze, ale my se tady máme všichni rádi. Což bych ráda vzkázala obzvlášť některým novinářkám některých bulvárních časopisů. Máme tu všichni skvělé vztahy a není pravda, že by se někdo s někým nesnášel. Ty svoje holky miluju a byly jsme spolu v kontaktu i během pauzy. Jakmile už se omezení trochu uvolnila, jely jsme třeba navštívit Ivu Hüttnerovou,“ říká Tereza Brodská.

Martina Preissová trávila nucené volno s rodinou v Praze. „Máme štěstí, že máme u domu zahradu, jí jsme věnovali veškerý volný čas, když jsme zrovna neučili děti. Musím přiznat, že já jsem to volno hodně potřebovala, takže jsem ho využila opravdu do mrtě. Ale zároveň jsem se už nemohla dočkat, až tu naši organizovanou letku zase uvidím, až budu pohromadě se svými oblíbenými ženskými. Takovou partičku kamarádek v životě nemám, o to víc si ji tady užívám. Už jsem v životě zažila různá období včetně takového, kdy jsem nevěděla, co bude dál a jestli se jako herečka uživím. Proto jsem strach a podobné pocity odsunula na vedlejší kolej. Vždycky se to nějak vyřeší, vždycky se nakonec najde nějaká cesta,“ říká herečka.

Díly, které teď štáby obou seriálů natáčejí, odvysílá televize Prima ještě do prázdnin. A po letní pauze se můžeme těšit na další osudy oblíbených postav i na některé novinky.

MONIKA SEDILOVÁ