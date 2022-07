Kdy jste se tedy o kosmetiku začala zajímat?

Zlom nastal pokaždé, když jsem byla unavená. Ne životem, ale z práce. (smích) Vždycky když je toho moc, člověk hledá východisko, jak pleti a tělu obecně ulevit. Někdy mi také byla péče nabídnuta, tak jsem ji ráda přijala, protože asi každý má rád, když o něj někdo pečuje. Miluju masáže, kosmetiku a Sensai je úžasná v tom, že je přírodní a velmi šetrná.

Řešila jste někdy nějaký problém s pletí?

Mám suchou pleť, a když na sebe zapomenu, což se bohužel děje, je to znát. Občas přijdu večer unavená a musím se přemlouvat, abych se odlíčila, což je základ. Navíc mám problém, že chemie, která se všude nabízí, pro mě není moc vhodná, protože mám citlivou pleť, náchylnou k alergickým reakcím, vadí mi třeba i chlor, takže se mi občas výběr kosmetiky nevyplatí. Děti to po mně bohužel podědily a mají také citlivou pleť. I proto jsem hledala nechemické produkty, aby mě nepálily. Kosmetiku se snažím vždy volit co nejčistší, přírodní…

Zkoušela jste si někdy sama doma vyrábět nějaké masky, peelingy apod.?

I to se mi párkrát vymstilo. (smích) Obecně na to nemám moc čas, ale jasně že jsem něco zkoušela. Pásky z okurek mi ukazovala už kdysi babička, že jsou osvěžující. Okurka je výborná, protože chladí a je zásaditá. Občas jsem zkoušela i balzámy na vlasy, ale to jen když bylo nejhůř, to člověk šílí a vždycky se začne snažit.

Ženy často řeší i pigmentové skvrny. Potrápily vás?

Ano, řešila jsem je, ovšem nevyřešila. Byl to hormonální problém. Začaly se mi dělat po dětech. Vypadaly jako jaterní skvrny, ale samozřejmě to byly pigmentové. Nakonec samy odezněly. Vypadala jsem tehdy legračně, protože jsem je měla symetricky na obou stranách obličeje – na čele, pod nosem knír, pak na bradě… Děti už odrostly, a stejně tak i skvrny naštěstí odešly.

Začaly prázdniny, máte je letos pracovní?

Mám je pracovní, zaplať pánbůh. Hraju na letních scénách, přičemž nejvíc se těším na Tvrz Divice, kde hrajeme se Studiem DVA. Pak hrajeme na Vyšehradě a také se otevřela úplně nová scéna na Výstavišti v Praze, která je nádherná. Od diváků je o hraní zájem, za což jsme moc rádi. Jsme jim vděční, protože některá divadla nemají tolik štěstí a je to smutné. Snad se to udrží. Jinak budu mít i dovolenou, letos lázeňskou v Třeboni.