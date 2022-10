Eduard VII. měl zástupy milenek. I díky němu se dal Charles dohromady s Camillou

Její bezprostřednosti princ podlehl, začal s Camillou chodit. Charles byl však v začátcích románku povolán na zahraniční misi ke královskému námořnictvu. Slib věrnosti si mladí milenci neslíbili, a když se po osmi měsících princ vrátil, byla už Camilla zasnoubená s někým jiným. V červenci 1973 se budoucí královna manželka provdala za Andrewa Parkera Bowlese, důstojníka armádního jezdectva, který dříve chodil se sestrou prince Charlese, princeznou Annou.

Z manželství vzešly dvě děti, Tom a Laura. Vzhledem k tomu, že Charles s Camillou zůstali po svém pólo románku kamarády a nadále se vídali, stal se princ rodinným přítelem a Tomovým kmotrem. Charles tehdy nijak netruchlil a na ženy rozhodně nezanevřel. Zásadním milníkem v jeho životě byl rok 1977, kdy randil se Sarah Spencer. Ta ho ale seznámila se svou mladší sestrou Dianou, které v té době bylo pouhých šestnáct let.

1980–1989

I když se budoucí manželský pár Charles a Diana seznámil v roce 1977, chodit spolu začali až v roce 1980 a už po roční známosti požádal následník trůnu svou vyvolenou o ruku. Věci nabraly rychlý spád a hned v létě 29. července 1981 se za přihlížení přibližně sedmi set padesáti milionů lidí po celém světě a za údajné účasti Camilly konala v katedrále svatého Pavla svatba. Z Diany se stala princezna z Walesu a svému choti povila syny Williama a Harryho.

Rodinná idylka však neměla dlouhého trvání, protože si v roce 1986, podle Charlesovy autorizované biografie, začal princ románek s Camillou. Následovalo několik nešťastných a bouřlivých manželských let, protože princezna z Walesu na manželův milenecký poměr přišla. Camillu dokonce na jednom večírku osobně konfrontovala, když jí řekla: „Vím, co se děje mezi tebou a Charlesem. Chci, abys to věděla.“

V létě roku 1992 zveřejnil britský bulvár přepis telefonického rozhovoru mezi princeznou Dianou a jejím přítelem Jamesem Gilbeyem. Z rozhovoru vyplynulo, že Diana je v manželství nešťastná, což veřejnost šokovalo. V prosinci pak premiér John Major oznámil, že se Charles a Diana oficiálně rozešli.

1990–2000

Tři roky poté, co rozchod oznámili Charles s Dianou, opustila svého muže i Camilla Parker-Bowles. Ještě téhož roku vedl moderátor Martin Bashir televizní rozhovor s Dianou, v němž se jí zeptal, zda se Camilla podílela na rozpadu jejího manželství. Na což lady Di stručně odpověděla: „No, v tom manželství jsme byli tři, takže tam bylo trochu těsno.“

Svou tehdejší sokyni za její urputnost, se kterou uháněla Charlese, nazvala dokonce rotvajlerem. O rok později, tedy až čtyři roky po oficiálním rozchodu, je manželství Charlese a Diany definitivně rozvedeno.

Princ byl do Camilly zamilovaný až po uši. Pro svou milenku uspořádal v roce 1997 ve svém venkovském sídle jen několik dní před jejími padesátinami velkolepou oslavu narozenin a netušil, že bude krátce poté zařizovat pohřeb bývalé manželky. Ta zemřela poslední srpnový den při autonehodě v Paříži.

Po tragické smrti princezny Diany se Camilla stáhla z veřejného života především kvůli veřejnosti, která byla směrem k její osobě velmi negativně naladěna. S Charlesem proto drželi svůj rozkvétající vztah po další dva roky čistě za zdmi královských paláců.

Jejich první oficiální veřejné rande se odehrálo až v roce 1999 na večírku v londýnském hotelu Ritz, kde Charles pořádal oslavu narozenin Camilliny sestry. I když tam princ a jeho přítelkyně přišli odděleně, z večírku už odešli společně, a to zcela bez skrývání a vytáček, před zraky davů novinářů a fotografů připravených zachytit je, jak se poprvé společně objevují na veřejnosti.

Později téhož roku strávila Camilla s Charlesem dovolenou v Řecku, a to i s princi Williamem a Harrym. Královna Alžběta ale i přesto dříve cizoložný vztah stále nechtěla schválit a odmítla se tehdy dokonce zúčastnit soukromé oslavy Charlesových padesátých narozenin, protože tam byla Camilla.

2000–2010

Na začátku nového tisíciletí Charles a Camilla stále čelili překážce v podobě získání oficiálního souhlasu královny s jejich vztahem, což bylo problematické pro klíčové záležitosti, které měly Camille umožnit veřejně vystupovat na královských akcích a případně se připojit ke královské rodině. Panovnice nakonec přijala pozvání na akci v Highgrove, kde slavil šedesátiny řecký král, s vědomím, že tam Camilla bude, což bylo interpretováno jako znamení, že se vztahem souhlasí.

V roce 2002 se budoucí manželka prince Charlese začala připojovat ke královské rodině, včetně královny Alžběty i Williama a Harryho na veřejných akcích a o tři roky později, v únoru 2005, Charles a Camilla oznámili zasnoubení. Princ jí věnoval jedinečný prsten ve stylu art deco s obrovským čtvercovým diamantem. Jedná se o rodinnou památku, kterou prý dostala matka královny Alžběty II. v roce 1926, kdy se Její Veličenstvo narodilo.

V dubnu se pak konala svatba. Camilla s Charlesem se spokojili jen s civilním obřadem a princem Williamem jako svědkem. Královna se svatby neúčastnila, na následné recepci však nechyběla. Camille měl po svatbě náležet titul princezny z Walesu. Ten však předtím užívala Diana, proto se ho čerstvá choť prince Charlese dobrovolně vzdala, i když na něj měla nárok. Místo toho získala titul Její královská Výsost, vévodkyně z Cornwallu.

Za dobu, co je Camilla s Charlesem, se z nenáviděné milenky postupně stala nedílnou a velmi oblíbenou součástí života jak Britů, tak i jeho synů Williama a Harryho. „Jsme za ni velmi vděční. Udělala našeho otce velmi šťastným,“ řekl po svatbě o své nevlastní matce princ Harry.

Po pár letech poskytla Camilla rozhovor deníku Daily Mail, v němž se okrajově zmínila o svém románku s Charlesem a s ním spojené pozornosti. „Bylo to hrozné. Bylo to hluboce nepříjemné období a nechtěla bych do něj uvrhnout ani svého nejhoršího nepřítele. Bez své rodiny bych to nepřežila,“ nechala nahlédnout pod soukromou pokličku manželka čerstvého britského krále.

2022

V rámci poselství, které bylo vydáno u příležitosti platinového jubilea královny Alžběty II., šokovala panovnice britskou i světovou veřejnost prohlášením, že je jejím upřímným přáním, aby byla Camilla, až Charles usedne na trůn, známá jako královna manželka. Mluvčí Clarence House, tedy královského paláce, na to reagoval tím, že princ a vévodkyně jsou dojati a poctěni slovy Jejího Veličenstva.

Pár se později objevil po boku královny na balkoně Buckinghamského paláce během závěrečné akce platinového jubilea. Na rozdíl od Trooping the Colour o několik dní dříve, kdy se na balkoně objevili všichni pracující členové královské rodiny, při závěrečné akci to byli pouze nejpřímější následníci trůnu, princ Char- les, princ William a jejich manželky spolu s Williamovými dětmi, čímž vyslali nenápadný vzkaz o budoucnosti monarchie.

Budoucí král William

Královna Alžběta byla u britské veřejnosti extrémně populární, proto se lidé v posledních měsících, kdy panovnici zastupoval nejstarší syn Charles, ptali, zda je jejich budoucí král schopen dosáhnout laťky, kterou Alžběta nastavila. Průzkumy z letošního jara králi Charlesovi III. do karet zrovna nehrály. Britové byli totiž přesvědčeni o tom, že je to William, kterému důvěřují a kdo by jako král odvedl lepší práci.

Přání lidu je však nadřazena linie následnictví, která je jasně daná. Podle protokolu na prince Williama s manželkou Catherine přecházejí nyní i nové tituly. Budou oslovováni jako vévoda a vévodkyně z Cornwallu a Cambridge. Na oba tak zároveň připadá řada nových protokolárních funkcí i povinností. A stejně jako princ Charles přebíral v posledních měsících povinnosti královny, přebíral i William pomalu, ale jistě povinnosti Charlese. Je proto na svou novou roli dobře připraven.

Jednou se Britové svého vytouženého krále dočkají. Pokud ale čerstvý panovník podědil po své matce Alžbětě II. dlouhověkost, bude to ještě nějakou dobu trvat.