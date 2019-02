Svobodná matka tří dětí se slzami v očích vyprávěla televizní redaktorce o tom, že jí přestanou vyplácet sociální dávky a ona se bude muset stěhovat do menšího bytu a šetřit i na jídle.

Její vyprávění bylo dojímavé. Nikdo by neměl mít problémy s bydlením, ošacením nebo jídlem. Pak mě ale napadlo něco zcela jiného. Své tři děti měla se třemi různými muži a vypadalo to, že se za to vůbec nestydí. Pokud by dostala od státu dostatečnou podporu, měla by ještě další nemanželské děti? Potřebuje soucit? Ale jaký soucit? Statistiky ukazují, že děti vyrůstající v rodinách bez otce, obzvláště v těch, kde matka žije nemorálně, mají velké problémy. Dvě z dětí tohoto příběhu stráví v dospělosti pravděpodobně několik let ve vězení.

Nikdo si nepřeje, aby matky a jejich děti trpěly hladem, ale stejně tak není dobré podporovat nezodpovědné chování.



ERWIN KUKUCZKA