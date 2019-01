Pozdní léta života nazýváme podzimem. Ale jsou opravdu tak barevná? Pro někoho ano. Ale pro mnoho jiných podzimní léta mohou mít oblohu zataženou hořkostí a zoufalstvím.

Kresba Jana Steklíka. | Foto: archiv

Abychom se tomu vyhnuli, již brzy v životě se musíme zaměřit na správný cíl. Robert Kastenbaum to zdůraznil slovy: „Cítím stále větší zodpovědnost sám k sobě do budoucnosti a ke všem, které potkám. Jakým starcem budu, bude-li mi dáno jím být? Odpověď na tuto otázku záleží především na tom, jaký člověk jsem teď.“



Nedávno jsem navštívil devadesátiletou zbožnou ženu, která svůj věk pociťovala v každému kloubu, v celém těle. „Stáří není pro slabochy!“ smála se upřímně. Pak, jako vždy, její úsměv přešel v chválu za boží dobrotu. Zaměření se na vděčnost ji provázelo již od mládí a ve stáří rozdělilo mraky, aby slunce mohlo dál zářit. Na co jste se dnes zaměřili bez ohledu na pocity? Na vděčnost za dar života? Je-li tomu tak, potom s přibývajícím věkem bude přibývat i slunce.



ERWIN KUKUCZKA