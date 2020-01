Zima je pro organismus složité období. Snadno se nachladíme, přibíráme na váze, s chladem, mrazem i sněhem se těžko vyrovnáváme. Výkyvy teplot při přechodu z vyhřátých bytů do chladných ulic nám také nesvědčí. Energie načerpaná z letní dovolené je ta tam a začínají nám chybět přirozené vitaminy a minerály ze stravy.

Od podzimu zpomalujeme, tělo se chystá na zazimování. Jenže my chceme vypadat zdravě a svěže, užít si společenskou sezonu, divadla, plesy, ale také zimní sporty. Co pro sebe můžeme udělat v tak proměnlivém počasí? Čtěte…

Když je venku mráz

Jakmile spadne rtuť teploměru pod osm stupňů, mazové žlázy sníží svou aktivitu, nebo ji úplně zastaví. Na povrchu kůže tak začne chybět přirozený ochranný lipidový film. Vlhkost se kvůli tomu rychleji vytrácí, pokožka vysychá a hrubne. Mizí zdravý odstín a pociťujete nepříjemné pnutí. Nejvíce trpí majitelé přirozeně suché pleti, ale mráz je zatěžkávající zkouškou pro každého.

Krémy věk nezastaví, vrásky ano:

Co dělat? Nedejte na pověry a klidně použijte hydratační krém. Jen hleďte na to, aby byl mastnější než obvykle. Povrch pleti pokryje hydrolipidovým filmem, a to potřebujeme. Hydratačních krémů se nemusíte bát ani v extrémních podmínkách, jak se traduje. Nenanášíte přece na obličej vodu, ale hydratující látky, které jsou dokonce někdy mastné. Omrzlinky se mohou objevit jen, když si budete často olizovat rty nebo necháte na obličeji vločky sněhu.

Tip: Znáte cold cream? Starodávná receptura je známá už od římského doktora Galéna. Základem přípravku je výtažek z včelího vosku, který jemně přilne k pleti a brání úniku hydratace. Je dobré ho nanést aspoň půl hodiny, než vyjdete ven, aby měl čas se vstřebat a vytvořit účinný ochranný štít proti mrazu. Chrání před chladem a eliminuje pocity napjaté pokožky, její začervenání a vysoušení. Použít se dá i na velmi suchá místa na těle, jako jsou například ruce, lokty nebo paty, ale využijete ho i na rty a občas jako obličejovou masku. Cold cream prodává např. Weleda, Avene, Uriage, Payot či Mixa.

Z tepla do zimy a naopak

Vyrazit ráno z vyhřátého bytu do mrazivého dne je jako skočit po sauně do bazénku s ledovou vodou. Při přechodu z tepla do chladu dochází k rychlému stažení cévek, aby se pleť prokrvila. Pokud jste ale venku na mrazu déle, může dojít až k jejich popraskání. „Pleti časté přechody z tepla do zimy a naopak nesvědčí, po čase se stává hypersenzitivní,“ upozorňuje Klaudia Nawaisehová, kosmetička a školitelka české kosmetiky značky Essenté. Drobné žilky v obličeji s velkou pravděpodobností popraskají, čemuž se odborně říká kuperóza. Kvůli své červené, modré nebo modrofialové barvě jsou jasně viditelné a jejich přítomnost signalizuje oslabení žilních stěn, upozorňuje kosmetička. Nakonec může dojít až na růžovku (rosacea), což už je kožní onemocnění.

Co dělat? Používejte speciální krémy na popraskané žilky, a pokud to jde, vyvarujte se častým přechodům z tepla do zimy a naopak. Ve velkých mrazech můžete obličej také zachumlat do šály. Cévky posiluje rutin, který obsahuje například pohanka.

Povinná zimní výbava:

Tip: Častými přechody trpí nejen pleť, ale i rty. Navíc i v zimě hodně žen používá lesk nebo rtěnku. Pokud nejsou doplněné o hydratující látky, mohou ještě více vysušovat a způsobit podráždění. Rty mají jemný povrch a chybí jim mazové žlázy, se zimou si tedy neporadí. Mohou bolestivě popraskat. Pořiďte si raději balzám a používejte ho i několikrát denně. Doma nebo v sauně rty potírejte medem, obsahuje spoustu vitaminů.

Když jedeme na hory

Čerstvý horský vzduch nám svědčí. Na tvářích naskočí zdravý ruměnec, mrazík vyzmizíkuje tmavé kruhy pod očima, zlepší se nám nálada. Pozor však na vysoké nadmořské výšky, kdy jste ke slunečnímu záření nejblíž. Agresivní slunce spálí nos i rty, aniž bychom si toho hned všimli, a večer se nestačíme divit. Pozor dejte i na běžkách. Když je teplo a sundáte si bundu a rukavice, snadno si spálíte krk i ruce.

Co dělat? Než vyrazíte na sjezdovku, na svůj ochranný krém přidejte ještě ten s ochranným faktorem, minimálně SPF 30 a blondýnky klidně i 50+. Do kapsy se vám v pohodě vejde tyčinka s UVA i UVB ochranou. Než vyjedete lanovkou, natřete s ní občas rty, nos i lalůčky na uších. Vyhnete se spáleninám a do budoucna eventuálním kožním nádorům. Pokud ani na horách nevycházíte bez make-upu, můžete si na výživný krém místo ochranného krému nanést tónovací emulzi BB nebo CC s SPF, která zafunguje podobně. Obyčejný make-up vás před nástrahami mrazu a spálením od slunce neochrání.

Tip: Na horách je slunečno, zato v údolích většinou zamračeno. Právě minimum slunečního záření nahrává estetickým zákrokům u dermatologa nebo plastického chirurga, kteří mají právě teď sezonu. Tak proč zimu nevyužít pro malé opravy nebo pro zkrášlení?

Agresivní smog

Prší, nebo vás bodají mokré sněhové vločky do tváří? Když se k tomu přidá znečištěné ovzduší měst, pleť začne být podrážděná. Zčervená, svědí a pálí.

Co dělat? Než po mastném krému sáhněte raději po emulzích z rostlinných olejů, které jsou nabité omega mastnými kyselinami a přírodními zkrášlujícími vitaminy A, F, a E. Podrážděnou pleť skvěle zklidňuje esenciální olej z růží, do tuhé zimy je zase ideální jojobový olej, který je považován za rostlinný vosk. Rozprostře se na povrchu kůže jako jemná a účinná fólie, která brání proniknutí alergenů. Můžete ale klidně použít jakýkoliv pleťový olej, stejně pomůže i squalan z cukrové třtiny. Nevhodné jsou naopak přípravky s parabeny, alkoholem nebo barvivem.

Tip: Na noc pod krém přidejte hydratační sérum, nejlépe s minerály z termální vody (Vichy, Uriage, La Roche Posay, Avene), které koupíte v lékárnách. Posílená pleť se pak v průběhu dne sama lépe vyrovná s nástrahami zimního klimatu.

Když onemocníme

Zima je obdobím chřipek a někdy i splínů na duši. A kůže to hned prozradí. Vypadáme jako šedé myšky, pleť je bledá, málo prokrvená. Začínají se ukazovat vrásky, prohlubovat rysy, naskočí červené fleky. Někdy je potřeba přidat k běžné péči trochu víc. Dopřejte si dostatek ovoce s vitaminem C a po nemoci posilujte organismus procházkami v přírodě.

Co dělat: Znáte textilní masky? Objevily je Korejky, aby zdokonalily krásu pleti, na které si opravdu dávají záležet. Jde o bavlněnou látku, která je bohatě napuštěná vitaminy, kyselinou hyaluronovou a jiným ingrediencemi a přikládá se na obličej. Nechte ji působit, pleti dodá výživu až na několik dní.

Tip: Bez výčitek odpočívejte, uvelebte se v teple krbu, kamen či topení s knížkou, pracovní stresy zahánějte v aroma sauně nebo se nechte hýčkat bylinnou olejovou masáží. Neznamená to, že se vzdáte sportování, ale teď se snažte být více v klidu. I na té největší zimě se dají najít hezké stránky.

FRANTIŠKA TĚŠÍNSKÁ