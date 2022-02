Nemít nohu, nevadí. Cherie sklízí ovace po celém světě

autor externí

Tato dáma by mohla být vzorem všem, kteří žehrají na to, že jim osud nepřál. Dáma, kterou nikdy ani nenapadlo, že by snad raději mohla žít v ústraní a svůj hendikep co nejvíce tajila. Naopak – devětadvacetiletá Cherie Louise z Nového Zélandu směle předvádí na sociálních sítích svůj půvab klidně jen ve spodním prádle. Co na tom, že musela podstoupit amputaci nohy. Stalo se tak v šesti letech, kdy se u ní projevila vzácná forma rakoviny.

"Nikdy jsem modeling neviděla jako kariérní cestu," řekla Cherie Yahoo Lifestyle v exkluzivním chatu u příležitosti Mezinárodního dne lidí se zdravotním postižením 3. prosince. | Foto: se svolením Cherie Louise

Samozřejmě období dětství a dospívání pro ni bylo těžké, časem se však se všemi úskalími smířila. Jednou ze zajímavostí je, že raději používá pro pohyb elegantní berle namísto protézy. „Nabízejí větší mobilitu a jsou levnější než protetická končetina. A jsem v nich prostě rychlejší,“ usmívá se při vysvětlování Cherie, která se živí jako modelka a zastupuje ji agentura Zebedee Talent. Ňadra, která budí pozdvižení. Mladá žena udělala z anomálie prsou přednost Co ji však dokáže pořádně rozpálit do běla, jsou obvinění, že druhou dolní končetinu ve skutečnosti má a tedy že její snímky jsou notně upraveny.

„Vím, že ty komentáře jsou vlastně komické, hloupé a především snadno vyvratitelné, navíc někomu mohou přijít skutečně vtipné, ale po všem, čím jsem si prošla, mě už dost otravují,” uvedla Cherie. Na druhou stranu dodává, že naopak tisíce pozitivních komentářů jí hřejí na duši a zvyšují sebevědomí. Zároveň se chce stát vzorem pro ostatní a pomoci jim také se vyrovnat s různými hendikepy. Sama si život užívá, spolupracuje se známými módními značkami a těší se, jaké další radosti ji osud přinese. Autor: Andrea Jordánová Život Cherie lze sledovat na jejím instagramovém profilu www.instagram.com/cherie.louise/