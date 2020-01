Novou MISS Motorsport je čtyřiadvacetiletá Natálie Dostálová z Chotěboře. Město v severovýchodní části Havlíčkobrodska by se tak s trochou nadsázky dalo nazývat missím městem, protože korunkou krásy se pyšní i několik dalších rodaček. Třeba titul Česká Miss získala v roce 2013 Gabriela Lašková Kratochvílová.

Natálie Dostálová. | Foto: archiv Natálie Dostálové

„Možná to bude znít jako klišé, ale opravdu jsem to nečekala a dojalo mě to. I když jsem vnitřně doufala, aby to dopadlo, přála jsem to i všem ostatním holkám. Titul mohla získat kterákoliv z nich. Mám obrovskou radost, že jsem to byla zrovna já, protože už mi to nikdo neodpáře a navždy budu jedna z vítězek. To je pro mě nejcennější,“ svěřuje se Natálie Dostálová.