Tak jako v Jablonci. „Hlavně jsem rád, že už se můžu zapojit do plné zátěže. Rekonvalescence byla dlouhá, pro mě až nepříjemná,“ říká osmadvacetiletý Petráň.

Jaký je váš aktuální stav?

Začal jsem prakticky od začátku přípravy, s kondicí podle mě nebude velký problém. Chyběl mi kontakt s míčem. Už trénuji, do formy se snad dostanu co nejdřív.

Rameno už je v pořádku?

Na zápas to mám zatejpované, aby se mi rameno zpevnilo. Jinak zatím žádný problém nemám.

Bylo překvapení, že jste odehrál 18 minut již v prvním utkání sezony?

Trochu mě to překvapilo, ale bylo to i vývojem zápasu. Prohrávali jsme, trenér chtěl oživit útočnou hru. Byli jsme v útoku dva s Davidem Hufem. Nepovedlo se nám vyrovnat, ale i tak jsem rád, že jsem nastoupil.

Co si můžete vzít z premiéry do dalších zápasů?Neodehráli jsme špatné utkání. Škoda šance, kdy Emil Tischler předvedl krásnou individuální akci, ale gól nedal. Když zlepšíme situace ve vápnech a budeme proměňovat šance, tak v lize nebudeme jen do počtu.

Jaké máte osobně zkušenosti s Ďolíčkem, kde Pardubice budou hrát domácí zápasy?

S Pardubicemi jsem si tam zahrál nějaký přípravný zápas. Když jsem byl v Karviné, tak jsem do zápasu nenastoupil. Hlavně se mi líbí, že hlavní tribuna je blízko hřiště. Je tam slyšet každý hlas diváka. Je to celkově útulný stadion jako na Vinici, to by pro nás mohla být výhoda.