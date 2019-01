Tisová - V pondělí, tři čtvrtě hodiny před půlnocí se vysokomýtskem rozezněly sirény.

Za požár bývalého mlýna může špatný stav komína | Foto: HZS Pardubického kraje

V Tisové hořel bývalý mlýn, který aktuálně procházel rekonstrukcí. „Hořelo v patře objektu. Plameny se šířily směrem na půdu. Hořelo na schodišti a dále plameny zasáhly i chodbu a dílnu. Nasazena byla i výšková technika,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.



Hasičům práci ztěžovalo počasí, venku bylo minus třináct stupňů Celsia. „Hasiči se museli kolem domu pohybovat velmi opatrně. Vše bylo namrzlé a klouzalo to. Místní jednotka posypala zledovatělá místa posypovým materiálem,“ řekl velitel zásahu Miloslav Havlík. V době vzniku požáru byli uvnitř objektu jeho uživatelé. Prvotní zásah prováděl i bratranec majitele objektu, který se, stejně jako majitel objektu, nadýchal jedovatých zplodin hoření a navíc se zranil na noze. Hasiči požár uhasili po hodině a brzy byla jasná i příčina požáru: nevyhovující stav komínu. „Spalinová cesta byla netěsná, tedy špatné spáry v komíně. Docházelo k odlétávání jisker do obytné části objektu,“ upřesnil příčinu vzniku požáru vyšetřovatel hasičů Jaroslav Kubíček. Škoda činí šest set tisíc korun, majitel navíc neměl provedenou prohlídku komína odborně způsobilou osobu a za to dostal pokutu.