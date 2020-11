Příběh požáru střechy na jednom z českotřebovských paneláků, k němuž došlo v minulém roce, má pokračování. Krajský soud posvětil rozhodnutí Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, podle něhož je řemeslník obžalovaný z obecného ohrožení z nedbalosti nevinný. Informaci přinesl server iDnes.cz.

Požár paneláku v České Třebové | Foto: Michal Horák

„Je pěkné slyšet, že jsem osvobozený, ale pro mne to pořád neskončilo. Zestárl jsem snad o padesát let, přibral jsem dvacet kilo, špatně spím, nejsem z těch, kteří něco takového umí hodit za hlavu,“ řekl pro iDnes.cz řemeslník Jaroslav Fritscher, kterému hrozilo pět let vězení.