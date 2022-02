"K mimořádné události jsme vyjížděli v pondělí 21. února časně ráno do České Třebové. V jedné z firem došlo k vytečení asi 50 litrů fridexu z lisu. Z haly muselo být evakuováno 37 osob. Hasiči nastalou situaci řešili spolu se zaměstnanci firmy. Látka byla vysáta průmyslovým vysavačem a použity byly i sorpční rohože. Mimo areál se látka nedostala," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Hasiči měřili i meze výbušnosti a nebyly naměřeny žádné nebezpečné koncentrace.

"Pokud by ale zaměstnanci v hale pracovali v přítomnosti vylité látky, mohli by mít zdravotní problémy, proto jsem vydal pokyn, aby se do doby úplného odklizení vylité látky nikdo v hale nenacházel," uvedl velitel zásahu Marcel Novotný z HZS Ústí nad Orlicí.

Fridex je látka, která je široce používána v nemrznoucích chladících kapalinách pro automobily. V čisté formě jde o viskózní jedovatou kapalinu sladké chuti, bez barvy a zápachu.