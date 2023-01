"K požáru prodejny se smíšeným zbožím do Letohradu vyjížděli hasiči v druhý lednový podvečer. Na místě zasahovaly čtyři jednotky – profesionální ze Žamberku a dále dobrovolné z Letohradu, Dolní Dobrouče a Žamberku. Požár se velmi rychle rozšířil, uvnitř totiž byly plechovky (náplně) s benzínem pro plnění zapalovačů a také pyrotechnika," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

V době vzniku požáru uvnitř nikdo nebyl. Prodavačka byla v tu dobu mimo obchod. Že uvnitř hoří, zpozorovala podle hasičů až ve chvíli, kdy se vracela.

"Snažila se dostat do obchodu a utrpěla popáleniny. Prodavačku obchodu si do péče převzali místní dobrovolní hasiči a vyčkali do příjezdu zdravotnické záchranné služby. Objekt byl silně zakouřen, a tak bylo nutné prostor odvětrat. Požár dostali hasiči pod kontrolu za 15 minut od nahlášení události na tísňovou linku," dodala Horáková.

Požár byl zlikvidován v 17.06 hodin.

Podle vyšetřovatele hasičů za požár s největší pravděpodobností může skřípnutý kabel prodlužovacího kabelu, na němž byla porušena izolace a došlo ke zkratu. Škoda byla předběžně vyčíslena na 1 milion korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 5 milionů korun.