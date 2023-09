/FOTO/ Požár v jednom z bytů bytového domu pro seniory v Letohradě likvidovali hasiči ve středu 20. září dopoledne. Seniora, který zapomněl na sporáku jídlo a hrnec kvůli tomu začal hořet, nenapadlo nic lepšího, než to uhasit vodou. Skončil v nemocnici, plameny poškodily celou místnost.

Následky požáru v letohradském bytě | Foto: HZS PK

A můžeme to pořád opakovat a pořád říkat… Starší muž si v Letohradu v bytovém domě pro seniory připravoval jídlo na elektrickém sporáku. Nechal hrnec s olejem na plotýnce a zapomněl na to, že chce vařit. Poté přistoupil k tomu, na co vždy upozorňujeme – k likvidaci plamenů použil vodu," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Z hrnce samozřejmě v tom okamžiku vyšlehly plameny a muže popálily. Byl okamžitě odvezen sanitkou do nemocnice. Požár zlikvidovali hasiči.

„Škoda byla předběžně stanovena na 50 tisíc korun a uchránit se podařilo majetek ve výši 500 tisíc korun,“ uvedl k případu vyšetřovatel hasičů Jaroslav Kubíček.

Hasiči tímto případem opět varují - do rozpáleného tuku nikdy nelijte vodu. "Oheň se hned rozprskne po místnosti a hořet začne všechno široko daleko. Reakce má charakter fyzikálního výbuchu. Každá vodní kapka okamžitě zvětší svůj objem a exploduje. Proto se oheň nejen rozšíří, ale také mnohdy popálí člověka po celém těle. Teplota, kdy se olej vznítí, je zhruba 370 stupňů," dodala Horáková.

Takové plameny se objeví i ve vaší kuchyni, když do hořícího oleje nalijete vodu. Nikdy to prosím nedělejte. Vždy použijte pokličku nebo navlhčenou utěrku, doporučují hasičiZdroj: HZS PK

DOPORUČENÍ HASIČŮ:

Nenechávejte připravované jídlo bez dozoru, pokud jsou zapnuty spotřebiče, horký olej na pánvi NIKDY nehaste vodou nebo vodním hasicím přístrojem, nejednejte unáhleně a impulzivně, nejprve vypněte přívod energie (elektřina, plyn), pokud nemáte k dispozici hasicí roušku nebo hasicí přístroj, můžete použít improvizované prostředky, například: nehořlavý sypký materiál (sůl, hlína z květináče), mokrou utěrku nebo hadr, pokličku, pečicí plech.Pro rychlejší zjištění požáru ve vaší domácnosti vám může pomoci autonomní hlásič požáru, pro jeho likvidaci speciální hasicí přístroj pro hašení jedlých olejů a tuků (třída F).