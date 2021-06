Valící se kouř v jednom z bytů třípatrového domu - to byl důvod, kvůli kterému 6. června zasahovali hasiči i zdravotníci ve Vysokém Mýtě. Když se jednotky hasičů dostaly dovnitř bytu, našly tam na křesle spícího muže, který se nadýchal jedovatých zplodin. Hasiči tak muže okamžitě vynesli ze silně zakouřeného bytu.

„Muži byla podána kyslíková terapie. Následně byl silně zakouřený být odvětrán pomocí přetlakové ventilace,“ vysvětlila mluvčí hasičů Vendula Horáková. Příčina požáru byla zřejmě v kuchyni, kde si připravoval večeři a u zapnuté televize pak v křesle usnul. „Muž byl převezen do nemocnice a my jsme rádi, že to dopadlo bez vážnějších následků,“ dodala Horáková.