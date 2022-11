Pozor při výběru dekorací

Velkou pozornost by lidé měli věnovat už tomu, jaký adventní věnec, světýlka nebo svíčky doma mají.

„Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu, například pilin, hoblin a podobně. Na trhu se již v minulosti objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky,“ připomněla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Nejkrásnější svátky v roce se blíží, tak ať neskončí požárem, varují hasiči.Zdroj: HZS Pardubického kraje

Pokud pak svíčka dohoří až k věnci, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíce třeba ulomí. Hasiči radí, aby lidé vždy zajistili, to aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Rizikovým faktorem jsou podle profesionálních hasičů i děti a zvířata, které mohou hořící svíčku omylem převrhnout.

Podle požárníků si lidé musí uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.

„Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu,“ upozornila Horáková, která dodává: „Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár“.

Co dělat v případě požáru



Pokud dojde k požáru, je nutné zachovat klid. Nejprve zachraňujeme život a zdraví své a svých nejbližších, teprve potom zachraňujeme majetek. Požár co nejdříve oznámíme hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112.



Jestliže je to možné, snažíme se požár uhasit nebo zabránit jeho dalšímu šíření.



Při pohybu v zakouřeném prostoru se držíme při zemi a dýchací cesty si chráníme navlhčenou textilií. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujeme ostatní a snažíme se jim pomoci.