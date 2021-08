Oheň v přírodě se může velice snadno vymknout kontrole a napáchat značné majetkové a ekologické škody. Při letním horkém a suchém počasí je nutné, při pohybu v lese a vůbec v přírodním prostředí (pole, louky, parky) dodržovat základní pravidla, která omezí riziko vzniku požárů.

Hasiči zasahovali u požáru ohniště v Medlešicích | Foto: HZS PK

Zřejmě si nedávali pozor ti, co pálili v úterý večer v Medlešicích na Chrudimsku shrabané zbytky u pole a opustili ohniště. Požár se ze dvou ohnišť začal nebezpečně rozšiřovat do okolí. Hasiči plameny zkrotili a včas uhasili. Obdobně to měli i hasiči z Králík, kteří museli dnes ráno do Červené Vody, kde bylo nutné uhasit požár ohniště.