Příčinou zničujícího požáru domu v Dolní Lipce jsou dle slov vyšetřovatele hasičů netěsné spáry v komíně. "Je to jedním slovem zkáza," podotkli hasiči. Ti na místě hlídali trosky domu až do sobotního rána, poté nastoupil vyšetřovatel.

| Foto: HZS Pardubického kraje

"Jedním slovem zkáza. Fotky ukazují, co vše zničily plameny na rodinném domě v Dolní Lipce. Hasiči po požáru domu pokračovali v rozebírání všech konstrukcí, pod kterými se mohlo skrývat ohnisko požáru. Pracovalo se až do setmění. Do sobotní 5. hodiny ranní místo požáru střežila dobrovolná jednotka hasičů Králíky. Doplněny byly tlakové lahve (dýchací přístroje), které hasiči spotřebovali při zásahu. Událost byla uzavřena operačním a informačním střediskem v sobotu 10. dubna v 6.52 hodin," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.