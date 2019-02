Mezi vozidly, k nímž hasiči letos vyjížděli, byly jak osobní automobily, tak jeden autobus a také nákladní vozidlo.

Příčinou častějších požárů může být velký mráz, při němž dochází k většímu zatížení elektroniky vozu, která se tak více zahřívá.

„Zvýšený odběr elektrické energie v zimě vyžaduje vyšší výkon alternátoru, který je tak zatěžován poněkud více než v letních měsících. Každý zapnutý spotřebič ve vozidle zaznamená jednotka řízení elektrické energie a dojde ke zvýšení dodávky proudu alternátorem. Pokud motor běží na volnoběh, zvýší se mírně volnoběžné otáčky, k čemuž stačí zapnout třeba vyhřívání sedadel,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Neotevírat kapotu

Hasiči řidičům doporučují vozit s sebou hasicí přístroj, přestože v České republice není zařazen do povinné výbavy. Pokud se řidiči do podobné situace dostanou, neměli by otevírat kapotu auta, ale měli by se pokusit stříkat hasicí prostředek spodem.