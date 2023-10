Většina Lanškrouňáků se už ukládala ke spánku, když tmu rozřízl hlasitý řev sirén. V neděli před půlnocí vzplála galvanická linka ve výrobně blízko lanškrounského vlakového nádraží. Přestože se požár hasičům podařilo rychle dostat pod kontrolu, škody se vyšplhají do milionů korun. Událost, jejíž příčinu hasiči stále vyšetřují, však vyvolala trpké vzpomínky na mnohem ničivější požár na stejném místě před devíti lety. Proti obnovení galvanovny Milana Kozáka tehdy dokonce v Lanškrouně vznikla petice. "Měli by tu firmu zrušit," zaznívá nyní znovu mezi naštvanými obyvateli desetitisícového města.

O dalším požáru lanškrounské galvanovny informovaly místní sirény. Plameny bylo vidět i z ulice. | Video: Kateřina Heráková

V pondělí dopoledne je na místě nočního požáru obvyklý všednodenní klid. O tom, že v relativně nové provozovně povrchových úprav kovů firmy Kozák Svitavy s.r.o. v noci hořelo, svědčí pouze ohořelá omítka v místech, kde ještě před pár hodinami z oken šlehaly plameny. Kromě červené dodávky Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdaneč už na místě nejsou k zahléhnutí ani hasiči.

"Už jsme se chystali spát, když jsme slyšeli houkat sirény. Šel jsem se podívat ven, zrovna jsem na křižovatce viděl projíždět hasiče. Ale nikde nic neblikalo," řekl Deníku důchodce Karel, který s rodinou žije ve Smetanově ulici jen pár set metrů od galvanovny.

Ještě má v živé paměti, když stejná budova hořela v dubnu roku 2014. Tehdy dostali všichni Lanškrouňáci pokyny, aby zavřeli okna, nevětrali a pokud možno se nepohybovali v blízkosti požáru. Černý dým bylo tehdy vidět na kilometry daleko.

Tentokrát ale kromě sirén žádné varování nedostali.

O nedělním nočním požáru zprvu nevěděla ani Kateřina Heráková, která rovněž bydlí v blízkosti vlakového nádraží. "Neslyšela jsem, že by někde mělo hořet. Jen jsem zaslechla sirény. A pak mi psal kamarád, že u Kozáka hoří, že tam hoří sklady," popsala noční šok žena, která Deníku zároveň poskytla i video natočené jejím známým přímo na místě požáru.

Podle informací hasičů z pondělního rána zahořela galvanická linka v prvním patře budovy.

"Vzhledem k rozsahu požáru byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. U požáru zasahovalo 26 kusů techniky profesionálních a dobrovolných hasičů. Na místo události byl povolán i měřící vůz z Institutu ochrany obyvatelstva, který monitoroval škodlivé látky v ovzduší. Dle výsledků měření limity v okolí nebyly překročeny," uvedl zastupující mluvčí krajských hasičů Miroslav Polák. Oheň hasilo 12 jednotek hasičů.

Vedení města bylo o situaci průběžně informováno, podle oficiálního vyjádření kanceláře starosty byli připraveni v případě potřeby učinit potřebné kroky k zajištění bezpečnosti obyvatel. Podle radnice však "noční požár galvanovny obyvatele neohrozil".

Zrušte to! zní z diskuzí

Galvanovnu v Lanškrouně provozuje forma Kozák Svitavy s.r.o. Jednatel Milan Kozák má za sebou náročných deset let. Nejdřív dostal v roce 2012 povolení zrekonstruovat objekt bývalé galvanovny u vlakového nádraží. Než ale stihl budovu zkolaudovat, přišel v neděli 20. dubna 2014 požár, který se zapsal do historie nejen Lanškrouna, ale celého regionu. Jednalo se o největší požár v Česku toho roku. Místní si dodnes pamatují, jak z galvanovny stoupal hustý černý dým a zásah hasičů komplikovaly vybuchojící bombičky s plynem. Podle tehdejších zpráv létaly lidem bydlícím blízko nádraží až do oken rodinných domů. Vzniklá škoda dosáhla 200 milionů korun.

Jakmile se podařilo oheň uhasit, vzedmula se v Lanškrouně vlna nevole proti pobnově provozu chemické úpravy kovových povrchů. Vznikla dokonce petice, kterou obyvatelé přilehlých lokalit poslali tehdejšímu vedení města. Bývalá starostka Stanislava Švarcová tehdy prohlásila, že petici doručí příslužným zodpovědným orgánům, vedení města však obnovení provozu galvanovny zakázat nemůže. Majitel Milan Kozák zase zdůrazňoval, že provoz zaměstnává mnoho lidí, pro které by bylo jeho zrušení velkou ztrátou. Před požárem měla pobočka roční obrat okolo 100 milionů korun a zaměstnávala okolo padesáti lidí. Galvanické linky se nakonec znovu rozjely více než rok po požáru v nově zrekonstruovaných prostorách.

Ani osm let po ničivé události se ale firma problémů nezbavila. Vloni na jaře dostala pokutu 400 tisíc korun od České inspekce životního prostředí za provoz galvanovny bez platného integrovaného povolení.

"Závažnost tohoto protiprávního jednání dokládá ČIŽP zejména tím, že je v provozovně Povrchové úpravy Lanškroun instalována více jak dvojnásobná kapacita linek, než jaké množství je rozhodné pro zařazení zařízení pod působnost zákona o integrované prevenci,“ uvedl tehdy v oficiální zprávě Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové. Kozák se proti rozhodnutí odvolal, Ministerstvo životního prostředí ale v odvolacím řízení potvrdilo pokutu v plné výši.

K nedělnímu požáru a k výtkám obyvatel spojených s rozporuplným provozem galvanovny se zatím Milan Kozák odmítl vyjádřit. "Nemám teď čas, nezlobte se," řekl redaktorce Deníku do telefonu v pondělí dopoledne.

Na místě nyní probíhá vyšetřování příčiny požáru. V hale se v době zahoření nejspíš nikdo nenacházel.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková