Celkový prodej autobusů v roce 2020 činil 4870, rok předtím to bylo 5258. Nejvíce vozidel vloni směřovalo na evropské trhy mimo Česko, Slovensko a střední a východní Evropu, celkem 3336. V tuzemsku Iveco prodalo 596 autobusů, na Slovensku 231, na ostatních trzích střední a východní Evropy 364. Mimo Evropu se vyvezlo 343 vozidel. Meziročně se prodeje zvýšily v Česku a na Slovensku, naopak klesly v ostatních teritoriích.

Nejčastějším vyrobeným vozem ve Vysokém Mýtě byl Crossway Low Entry Line. Autobus firma vyrábí ve třech délkách pro městský a meziměstský provoz. V nabídce je také řada městských autobusů Urbanway. Kromě dieselových motorů se do vozidel používá i pohon na zemní plyn.

Iveco ve Vysokém Mýtě patří k největším zaměstnavatelům v regionu, je největší továrnou Iveco Bus, který je značkou koncernu CNH Industrial.Na konci roku 2020 měla firma 3090 zaměstnanců, o 68 více než rok předtím. Využívá také agenturní pracovníky,

V České republice vloni vzrostl tržní podíl značky Iveco Bus o téměř 12 procent na celkových na 42,8 procenta. Na Slovensku v roce 2020 byla společnost s registrací autobusů za loňský rok první a držela tržní podíl 63,4 procenta.

Představenstvo společnosti valné hromadě navrhuje, aby se za loňský rok nevyplácely dividendy ani tantiémy. Zisk s výjimkou 37 milionů korun do povinného přídělu do sociálního fondu by se měl převést na účet nerozdělených zisků z minulých let, aby byla možnost budoucího ekonomického růstu.