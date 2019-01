Česká Třebová – Lotyšský národní železniční dopravce Latvijas Dzelzcels nasadí koncem srpna do ostrého provozu první dvoudílnou šestinápravovou dieselelektrickou lokomotivu 2M62UM-0111 pro těžkou nákladní dopravu, která prošla zásadní hlubokou modernizací podle dokumentace českotřebovské společnosti CZ Loko.

V Lotyšsku vyjede první modernizované dvojče z CZ Loko. | Foto: archiv

„Obchodně i technicky to je mimořádný projekt, na němž jsme pracovali několik let. Výsledky zkoušek lokomotivy jsou velmi dobré. Je to pěkný dárek k letošním 155 letům lotyšské železnice," říká Josef Gulyás, generální ředitel CZ Loko.

Kontrakt, který se týká celkem 28 sekcí lokomotiv se dvěma kabinami za víc než 42 milionů eur, se tak dostal do finální fáze. Předcházely jí měsíce náročných testů a certifikací poté, co byla první lokomotiva smontována ve druhé polovině roku 2015 a počátkem letošního roku oživena.

Na projektu se v rámci holdingu CZ Loko podílí závod v Jihlavě, který vyrábí kabiny a dodává nové klíčové části vozidla, a dceřiná společnost v Letohradu, dodávající střechy. V Lotyšsku jde o firmy z Rigy a Daugavpilsu.

Modernizace lokomotiv, kterým se u nás říkalo Sergej, z nich udělala moderní stroje, vyznačující se vyšším výkonem, úsporným provozem, bezpečností, plněním emisních limitů i komfortem posádky. Pohání je 16válcové spalovací motory MTU o výkonu 2 200 kW. Z původního vozidla zůstává jen podvozek a rám, které projdou kontrolou. Vše nad nimi je zcela nové.

„Původní lokomotivy M62 se vyráběly v šedesátých letech v Lugansku pro východní země sdružené v RVHP," připomíná Bohumil Skála, samostatný technik oddělení realizace projektů CZ Loko. Jen v Československu jich jezdilo na 600. V SSSR se provozovaly ve dvojicích, celkem šlo o víc než tisíc dvojčat, ale i trojicích. Vylepšených vozidel s označením 2M62U se vyrobilo přes tři sta a v provozu jsou dodnes zejména v postsovětských zemích. „Prošly sice řadou modernizací, ale pouze v původních skříních. Náš přístup je zásadně jiný," dodal Bohumil Skála.

(tz, zr)