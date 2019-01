VÝCHODNÍ ČECHY - I v letním období se těší poměrně velké návštěvnosti solární studia. Někteří lidé zkrátka nemají čas válet se na slunci u rybníka, a proto vyhledávájí jiné možnosti opálení.

Solária jsou stále modernizována, většina lidí však dává v letních měsících přednost opalování na slunci. | Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Solária bývají většinou součástí kosmetických či kadeřnických salonů. Nejinak je tomu i v případě firmy Mystic. „Zabýváme se potřebami v oblasti kadeřnictví. Máme tady tři solária, z toho jedno turbo. Ze samotných solárek bychom nevyžili, protože tržby od zákazníků pokryjí nájem a jiné režie,“ sdělil majitel firmy Adam Vaškovský. Jedno turbo solárium vyjde minimálně na čtyři sta tisíc korun. „Největší zájem je v zimě, ale i v létě spousta lidí dá přednost solárku. Je to možná i tím, že na slunci si nemůžete dávkovat opálení jako v solárku a navíc vám rychleji stárne kůže. Opalování v soláriích je vlastně bezpečnější a navíc je možnost koupit si speciální kosmetiku,“ dodal Vaškovský. Dalším vyhledávaným studiem je solárium Sun City v Pardubicích. I tady dochází k mírnému poklesu díky počasí.

„Pokles je největší o prázdninách, kdy spousta lidí odjíždí na dovolenou. Každoročně však máme meziroční nárůst. Lidé už upustili od opalování do hněda a směřují spíše k šetrnému opálení,“ řekl zástupce provozovatele Jiří Kupecký. Věková generace, která vyhledává solární opalování je zhruba od 15 do 40 let. O speciální kosmetiku mají zájem hlavně ti starší. Jednou z firem, zabývajících se prodejem solárií, je společnost Smis.

„Největší boom nákupu solárek už máme za sebou. Přesto stále vznikají nová studia, kam solárka dodáváme. Doba jde stále dopředu, a tak teď naši zákazníci spíše obměňují stará za nová, která například voní, pouští vám páru na obličej a některá dokonce mluví,“ uvedla Renata Nováková, obchodní manažerka firmy Smis. Cena solárek je různá. Od 300 000 do milionu. Prodejem solárií se také zabývá firma Zdeněk Novotný. „Zájem je velký, zejména o značku Luxura. My ale prodáváme také repasovaná solária. To znamená, že vykoupíme ta starší, rozebereme je a kompletně vyměníme. Cena těchto nových solárií se pohybuje kolem 600 000 korun, repasovaná stojí přibližně 150 tisíc,“ sdělil ředitel firmy Zdeněk Novotný. Sezona opalování v soláriích začíná v září. Přesto se najdou tací, kteří dají přednost zdravému opalování v soláriích před přímým sluncem.